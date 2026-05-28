Pistorius wirbt in Kanada für deutsche U-Boote und betont strategische Vorteile

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat nach seiner Werbereise in Kanada Vertrauen in den Erfolg der deutschen U-Boot-Vermarktung ausgedrückt. Er hob die strategischen Vorteile einheitlicher Flotten interoperabilität hervor und sprach über die schwierigen Beziehungen Kanadas zu den USA. Zudem sicherte er Kanada Beistand im Bündnisfall zu.

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius hat sich nach seiner Werbereise für deutsche U-Boote in Kanada zuversichtlich gezeigt. In Montreal betonte er, er sei absolut überzeugt, alles getan zu haben, um die kanadischen Partner von den Vorteilen des Kaufs von bis zu zwölf U-Boote n des Herstellers Thyssenkrupp Marine Systems ( TKMS ) zu überzeugen.

Zusammen könne man die größte und modernste konventionelle U-Boot-Flotte der Welt bauen, sagte der SPD-Politiker. Während des dreitägigen Besuchs unterzeichneten TKMS und das kanadische Technologieunternehmen CAE eine Absichtserklärung über eine Kooperation bei Ausbildung und Simulation. Kanada will in den nächsten Wochen eine Entscheidung über den milliardenschweren Auftrag treffen, bei dem Deutschland in Konkurrenz zu Südkorea steht.

Auf die Frage, ob der deutsche Auftritt im Vergleich zu einer mehrwöchigen Werbetour der Koreaner zu bescheiden sei, erwiderte Pistorius: "Wir sind Mitteleuropäer, wir agieren in solchen Zusammenhängen möglicherweise anders, als das Asiaten tun. Das ist völlig in Ordnung. Wir sind im Wettbewerb und möge der Bessere gewinnen.

" Eine mögliche Aufteilung des Auftrags lehnte der Minister mit Hinweis auf strategische Nachteile ab. Eine geteilte Flotte hätte nicht die Wirkung einer einheitlichen, die "die größte zusammenhängende einheitliche Flotte von 24 U-Booten innerhalb der Nato" schaffen würde. Dies sei ein immenser militärischer Vorteil, der sich daraus ergebe, dass Deutschland und Norwegen bereits denselben U-Boot-Typ bestellt hätten. Ein Beitritt Kanadas würde die Interoperabilität erheblich stärken.

Besatzungen könnten untereinander getauscht, das Training gemeinsam absolviert und die Wartung in gemeinsamen Stützpunkten bis hin nach Singapur vorgenommen werden. Pistorius betonte jedoch, die Entscheidung liege letztlich bei Kanada.

"Es ist die souveräne Entscheidung der kanadischen Regierung, und wir warten darauf und wir akzeptieren sie. " Grundsätzlich sieht er für eine engere Zusammenarbeit mit Kanada ein riesiges Potenzial, nicht nur in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen, sondern auch bei Energie, Rohstoffen, seltenen Erden und vielen Industriezweigen. Gleichzeitig sprach Pistorius auf der Sicherheitsmesse Cansec über die schwierig gewordenen Beziehungen zu den USA.

Er forderte die Verbündeten auf, sich auf die eigenen militärischen Fähigkeiten zu konzentrieren und die gegenüber der Nato gemachten Zusagen zu erfüllen.

"Vor dem Weißen Haus oder einem anderen Gebäude in der Welt zu sitzen und wie das Kaninchen auf die Schlange zu starren, würde uns nicht stärker machen. Es macht uns schwächer", sagte er. Mit der aktuellen US-Regierung gebe es unvorhersehbare Entwicklungen, doch die Zusammenarbeit militärisch und politisch sei noch immer sehr stark. Das Verhältnis zwischen Kanada und den USA ist seit dem erneuten Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump schwer belastet.

Neben Zöllen wird es auch von Trumps wiederholt geäußertem Wunsch strapaziert, Kanada als 51. Bundesstaat einzugliedern. Das US-Verteidigungsministerium hat sich aus einem Teil der militärischen Zusammenarbeit mit Kanada zurückgezogen und die Arbeit im ständigen Verteidigungsrat auf Eis gelegt, der seit 1940 bestand. Für Verwirrung sorgte schließlich eine Äußerung Pistorius' auf einer Pressekonferenz, in der er Kanada deutschen militärischen Beistand im Falle eines Angriffs zusicherte.

Er wurde jedoch konkret gefragt, ob Deutschland Kanada im Fall eines Angriffs durch einen anderen Nato-Staat - gemeint waren offenkundig die USA - verteidigen würde





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