Die Pittsburgh Penguins besiegen Toronto mit 3:2 nach Verlängerung. Ben Kindel assistiert per Popo-Treffer zum Ausgleich, Hendrix Lapierre sichert den Sieg.

Die Pittsburgh Penguins haben ein dramatisches Duell gegen die Toronto Maple Leafs gewonnen und sicherten sich mit einem 3:2-Sieg nach Verlängerung wichtige Punkte. Der entscheidende Moment ereignete sich in der Schlussminute, als der Nachwuchsspieler Ben Kindel auf eine äußerst ungewöhnliche Weise ein Tor vorbereitete. Die Penguins nutzten die Überzahlsituation in der regulären Spielzeit effektiv, um aus einem Rückstand noch das Unentschieden zu holen.

Kuriose Assist-Vorlage durch Puck-Treffer

Ben Kindel bereitete das Ausgleichstor für die Pittsburgh Penguins direkt vor dem Ende der Spielzeit vor, indem er unabsichtlich einen Schlagschuss von Sidney Crosby auffing. Der 19-jährige Akteur versuchte, dem Puck auszuweichen, wurde dabei jedoch am Gesäß getroffen. Diese berührte Scheibe sprang präzise vor die Kelle von Tommy Novak, der 51 Sekunden vor der Endpfeife zum 2:2-Ausgleich traf. Diese spektakuläre Aktion wurde in der offiziellen Spielstatistik der NHL als Assist gewertet, was die Einzigartigkeit des Ereignisses unterstreicht.

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Sidney Crosby und Ben Kindel als Torschützenhelfer

Sidney Crosby hatte den entscheidenden Schuss abgegeben, der die Basis für den Ausgleich bildete. Tommy Novak, der nach diesem Treffer sein zehntes Saisontor erzielte, profitierte von der defekten Bahn, die ihm Ben Kindel bereitete. Novak erklärte im Interview bei Sportsnet Pittsburgh, dass er nach dem guten Schuss von Sid das Wechselgeld eingesammelt habe. Die Zusammenarbeit zwischen Crosby und Kindel führte somit zum wichtigen Punktgewinn, wobei Novak die Finalisierung übernahm.

Hendrix Lapierre sichert den Sieg in der Verlängerung

Nachdem die reguläre Spielzeit im Unentschieden geendet hatte, sorgte Hendrix Lapierre in der Verlängerung für den finalen 3:2-Siegtreffer. Dieser Erfolg war entscheidend für die Positionierung in der Eastern Conference, da die Pittsburgh Penguins dadurch den letzten Platz an die Columbus Blue Jackets abgaben. Die Mannschaft zeigte sich nach dem Spiel erleichtert über die Wende im Spielverlauf, das lange Zeit von einer Führung der Toronto Maple Leafs geprägt war.

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Positive Signale für die Penguins nach zwei Spielen

Die Penguins sahen in dieser Leistung einen Wendepunkt für ihre aktuelle Serie. Tommy Novak betonte, dass die Mannschaft im zweiten Spiel innerhalb von zwei Tagen rund 60 gute Minuten absolviert habe. Vor diesem Spiel gegen Toronto gab es bereits am Vortag einen klaren 6:3-Sieg in Buffalo. Novak hofft, dass die sonst so erfolgsverwöhnten Spieler jetzt endlich ins Rollen kommen und die aktuelle Krise hinter sich lassen können.

Humorvolle Momente nach dem Abpfiff

Die emotionale Erleichterung über den Sieg führte zu weiteren kuriosen Szenen auf dem Eis. Beim anschließenden Jubel erhielt Ben Kindel unabsichtlich einen Aufwärtshaken mit der linken Faust vom Torschützen Tommy Novak am Kinn. Kindel, der die Szene zuvor mit einem schmerzverzerrten Gesicht reagierte, als er den Puck auffing, musste nun noch eine weitere körperliche Berührung einstecken. Diese humorvolle Begebenheit rundete einen Abend ab, der von sportlicher Spannung und ungewöhnlichen Zufällen bestimmt war.