Pittsburgh Steelers Planen möglicherweise einen Trade für Trevor Lawrence

Die Pittsburgh Steelers könnten nach einem Trade für Jacksonville Jaguars Quarterback Trevor Lawrence Ausschau halten. Der Bericht deutet darauf hin, dass die Steelers ihren Erstrunden- und Zweitrundenpick für den Quarterback abgeben könnten. Weitere NFL-News wie Trey Hendrickson's Trade-Anfrage, Deebo Samuel's mögliche Abgang und Brock Purdy's Vertragsverhandlungen werden ebenfalls besprochen.

Die Pittsburgh Steelers beabsichtigen offenbar eine vollständige Neuausrichtung auf der Quarterback-Position. Wie der TV-Journalist Ryan Burr berichtet, hat das Franchise bei den Jacksonville Jaguars nach einem Trade für Trevor Lawrence angefragt. Lawrence , der First Overall Pick aus dem Draft 2021, unterzeichnete vor der abgelaufenen Saison einen Fünfjahresvertrag über 275 Millionen Dollar.

Burr nennt dazu auch ein mögliches Paket für den Blockbuster-Deal: Demnach würden die Steelers ihren Erst- und Zweitrundenpick in diesem Jahr für den 25-Jährigen abgeben. Mit dem First Rounder aus dem Draft 2026 als zusätzliches Asset rechnet der Journalist jedoch nicht, da im kommenden Jahr die Talenteziehung in Pittsburgh stattfinden wird. Ob die Jaguars auf dieses Angebot eingehen bzw. überhaupt ihren Playmaker abgeben würden, ist fraglich. Der Bericht verdeutlicht jedoch, dass die Steelers wohl weder Russell Wilson noch Justin Fields zurückholen wollen.Bereits in der vergangenen Woche hatte Trey Hendrickson die Cincinnati Bengals um einen neuen Vertrag oder um einen Trade gebeten. Nun folgt eine nächste Defense-Stütze: Auch Linebacker Germaine Pratt soll laut ESPN nach einem Trade gefragt haben. Die Bengals liegen 46 Millionen Dollar unter dem Cap, Pratt würde immerhin fast sechs Millionen einsparen. Quarterback Joe Burrow mahnte bereits öffentlich an, dass er die nächsten Jahre mit Higgins und auch Ja'Marr Chase weiterspielen möchte. Aktuell sieht es so aus, als würde Higgins ab dem nächsten Monat ein Free Agent werden. Der Zweitrundenpick aus 2020 zeigt sich dabei kooperativ: „Ich würde gerne in Cincy weiter etwas aufbauen, aber das liegt nicht in meinen Händen. Ich muss tun, was ich tun muss. Und wenn das bei einem anderen Team sein soll, dann wird das so kommen“, sagte der Wide Receiver bei Fox Sports. Nach dem Super Bowl ist vor dem Super Bowl! Die Chiefs müssen sich überlegen, welche Spieler sie für die kommende Saison halten wollen, viele Verträge laufen aus. Receiver Hopkins hat insgesamt seit seiner Ankunft von den Tennessee Titans zur Mitte der Saison unterdurchschnittliche Statistiken für seine Verhältnisse geliefert, aber war in einigen Momenten dennoch da und sehr wichtig. Er selbst postete: „Keine Ahnung was ihr gehört habt, aber ich bin noch lange nicht fertig“.Aktuell ist Brock Purdy noch ein Geringverdiener im NFL-Kosmos. Das könnte sich jedoch bald ändern, die San Francisco 49ers wollen dem Spielmacher im nun letzten Vertragsjahr einen neuen Kontrakt geben. Das bestätigte Besitzer Jed York. „Wir wollen ihn hier haben und wir werden alles dafür tun, dass er hier bleibt.“ Sein Jahresgehalt wird demnächst also wohl zwischen 40 und 50 Millionen Dollar liegen. Kehrt Deebo Samuel den San Francisco 49ers den Rücken? Nach einer schwachen Saison hat Samuel bestätigt, dass die 49ers ihm die Chance gewähren, nach möglichen Trade-Partnern Ausschau zu halten. „Es war ein hartes Gespräch mit Kyle , weil wir ein tolles Verhältnis haben. Aber ich muss das tun, was für mich das Beste ist. Ich bin den Niners mehr als dankbar (... ), aber jetzt ist es Zeit, ein neues Team zu finden“, erklärte der Receiver bei ESPN. Tee Higgins dürfte für die Cincinatti Bengals kaum zu halten sein - aber wie sieht es mit Trey Hendrickson aus? Der Pass Rusher steht zwar 2025 noch unter Vertrag, will aber nicht einfach so in die Saison gehen. „Die Offseason ist ein guter Zeitpunkt, um Verträge auszuhandeln“, sagte er bei der Pat McAfee Show. Für den All Pro gibt es demnach nur zwei Optionen: Eine Vertragsverlängerung oder ein Trade. Er betonte jedoch „mehr als glücklich“ in Cincinnati zu sein. Russell Wilson hat sich erstmals öffentlich zu Spekulationen geäußert, er könne zu den Las Vegas Raiders wechseln. Diese kamen auf, nachdem sein ehemaliger Coach Pete Carroll, mit dem er 2014 bei den Seattle Seahawks den Super Bowl gewann, in Las Vegas angeheuert hatte. Der Associated Press sagte Wilson: „Pete ist ein großartiger Coach. Aber ich fokussiere mich auf die Steelers.“ Der mittlerweile 36-Jährige kam vor dieser Saison von den Denver Broncos zu den Steelers und bewies in Pittsburgh, dass er noch nicht zum alten Eisen gehört. Er stand in elf Spielen in der Startformation, warf für 2482 Yards und 16 Touchdowns bei nur fünf Interceptions.





NFL Steelers Lawrence Trade Jaguars Hendrickson Bengals Samuel 49Ers Purdy

