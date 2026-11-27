Die Pittsburgh Steelers feiern einen knappen 27:5-Sieg gegen die Denver Broncos im Playoff-Rennen. Ersatz-Quarterback Mason Rudolph profitierte von einer starken Defensive, während das Team weiterhin von den umstrittenen Vorfällen um Star-Quarterback Aaron Rodgers betroffen ist.

Die Steelers gewinnen ohne Probleme gegen die favorisierten Broncos. Das Drama um Star-Quarterback Aaron Rodgers hat zumindest akut nicht geschadet.haben die Pittsburgh Steelers in der National Football League einen unerwartet klaren Sieg im Playoff-Rennen gefeiert.

Rodgers-Ersatz Mason Rudolph führte die Steelers am Freitag zu einem erstaunlich mühelosen 27:5 gegen die favorisierten Denver Broncos. Zwei Touchdowns kamen dabei von der extrem starken Defense. Die Steelers hatten Rodgers nach dessen beispielloser öffentlicher Abrechnung mit Headcoach Mike McCarthy rausgeworfen.

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Er habe von seiner Degradierung auf die Bank nur über Umwege erfahren, hatte Rodgers in einem bei einem Live-Auftritt beiGrandiose Defense ebnet den Weg zum Sieg McCarthy habe das Team in der Halbzeit des Spiels gegen die Philadelphia Eagles zudem mit dem Schlachtruf „1-2-3 Packers“ auf die zweite Halbzeit eingestimmt, berichtete Rodgers. Für das Team aus Green Bay hatte der Coach von 2006 bis 2018 gearbeitet, dabei zusammen mit Rodgers 2011 im Super Bowl triumphiert. McCarthy gab diesen Vorfall zu.