Pixel 10 erhält Neue Klartext-Funktion und weitere Verbesserungen ab November 2026

Google startet feature Drop mit neuer Klartext-Funktion für Pixel 10, HiLight für Pro Modelle und Pixel-Suche für alle Geräte. Update erstreckt sich auch auf Pixel Watch und Pixel 6a. Update kann Wochen dauern.

Am 12. November 2026 wird bei Google ein Feature Drop gestartet, der viele Neuerungen für Pixel‑Handys und Pixel‑Watch beinhaltet. Unter anderem erhält das Pixel 10 die neue Klartext ‑Funktion, die bisher nur auf den Pixel 11-Kommodaten verfügbar war.

Neue Klartext-Funktion in Pixel 10

Die Klartext‑Funktion ermöglicht es Nutzern, Nachrichten per Spracheingabe zu verfassen, wobei die Software automatisch Wortwiederholungen, Pausen und Füllwörter entfernt. So entsteht ein klar strukturierter Text, bevor er verschickt wird.

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HiLight für Pixel Pro Modelle

Für das Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL und Pixel 11 Pro Fold wird die HiLight‑Funktion eingeführt. Sie hebt Nachrichten bestimmter Kontakte hervor, wenn diese als Favoriten markiert sind und das Display nach unten liegt.

Pixel‑Suche und neue Symbolstile seit Pixel 6a

Seit dem Pixel 6a erhält das System neue Symbolstile für den Startbildschirm. Zusätzlich bekommen Besitzer eines Pixel 6 oder neueren Modells die Pixel‑Suche. Dieses Tool durchsucht das Gerät vollständig - Fotos, E‑Mails, Kalender und Einstellungen werden berücksichtigt.

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Pixel Watch-Integration und Workouts

Durch die erweiterten Updates kann die Pixel Watch nun gleichzeitig mit dem Smartphone entsperrt werden. Unterstützte Modelle erhalten außerdem Schritt‑für‑Schritt‑Workouts, bei denen Anleitungen, Wiederholungen und Trainingswerte erfasst werden können.

Updateverteilung und Benutzerkontrolle

Google gibt das Update als sequentielle Systemupdates über mehrere Wochen aus. Nutzer können prüfen, ob ihr Gerät bereits aktualisiert ist, indem sie unter Einstellungen → System → Systemupdates nachsehen.