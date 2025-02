Pixel 9a mit neuem Design und 5100 mAh Akku

Google überrascht mit einem radikal veränderten Design für das Pixel 9a. Die Kameraeinheit verschwindet fast vollständig und der Akku erhält ein deutlich größeres Fassungsvermögen. Weitere Details zum Launch und Preis.

Google hat beim kommenden Pixel 9a das bisherige Smartphone -Design komplett verändert. Geleakte Renderbilder zeigen ein fast komplett flaches Gehäuse. Die bisher dominante Kameraeinheit verschwindet nahezu vollständig. Während andere Hersteller auf immer massivere Kameraaufbauten setzen, geht Google einen anderen Weg. Das Pixel 9a kommt mit einer 48-Megapixel-Hauptkamera und einer 13-Megapixel-Ultraweitwinkel-Linse. Für Selfies steht eine 13-Megapixel-Frontkamera bereit.

Der Akku wächst auf stattliche 5.100 mAh an. Das wäre ein deutlicher Sprung gegenüber dem Vorgänger mit 4.492 mAh. Die Laufzeit dürfte also spürbar höher ausfallen. Die weiteren technischen Daten versprechen ein rundes Gesamtpaket. Erwartet wird ein 6,3-Zoll-Display mit 120 Hz Bildwiederholrate, der neue Tensor-G4-Chip und 8 GB RAM. Der Speicher wird in zwei Varianten angeboten. 128 GB soll es zum Einstiegspreis von 499 Dollar geben. Für 256 GB müsst ihr 599 Dollar zahlen. In Deutschland sollen die Preise bei 549 Euro starten. Der Launch ist laut der Quelle für den 19. März geplant, der Verkaufsstart folgt am 26. März.Wenn sich die Informationen zum früheren Launch tatsächlich bestätigen, dann zieht Google die Präsentation des Pixel 9a um einige Monate vor – genau wie bei den Pixel-9-Smartphones im vergangenen Jahr. Eigentlich wurde das Handy erst im Rahmen der Google I/O 2025 im Mai erwartet.





