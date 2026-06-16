Pizza Hut wechselt den Besitzer: Yum! Brands verkauft die Fast-Food-Kette

Die weltweite Fast-Food-Kette Pizza Hut mit dem roten Hut im Logo wurde von der Unternehmensgruppe Yum! Brands verkauft. Der Konzern teilte mit, dass er sich von Pizza Hut getrennt hat, um sich auf seine anderen Marken zu konzentrieren. Der Verkauf brachte dem Konzern insgesamt 2,7 Milliarden Dollar ein. Die Beteiligungsgesellschaft LongRange Capital übernimmt den größeren Teil des Geschäfts außerhalb des chinesischen Festlands für 1,5 Milliarden Dollar.

Pizza Hut wechselt den Besitzer: Die weltweite Fast-Food-Kette mit dem roten Hut im Logo wurde von der Unternehmensgruppe Yum! Brands verkauft. Der Konzern teilte mit, dass er sich von Pizza Hut getrennt hat, um sich auf seine anderen Marken zu konzentrieren.

Die Aktie von Yum! Brands legte nach der Ankündigung des Deals zu. Pizza Hut betreibt weltweit rund 19.000 Filialen und war zuvor Teil von Yum! Brands, einem der größten Systemgastronomie-Konzerne der Welt.

Der Verkauf brachte dem Konzern insgesamt 2,7 Milliarden Dollar ein. Die Beteiligungsgesellschaft LongRange Capital übernimmt den größeren Teil des Geschäfts außerhalb des chinesischen Festlands für 1,5 Milliarden Dollar. Yum! Brands-Chef Chris Turner erklärte, dass die Transaktionen das Unternehmen fokussierter machen.

Pizza Hut sei unter den neuen Eigentümern gut positioniert, um sich künftig weiterzuentwickeln und zu wachsen. Die Aktie von Yum! Brands legte daraufhin vorbörslich um ein Prozent zu. Im Konzern verbleiben unter anderem die Tex-Mex-Kette Taco Bell und der Hähnchen-Spezialist Kentucky Fried Chicken.

Pizza Hut hatte in den letzten Jahren mit schwierigen Marktbedingungen zu kämpfen. Die Marke steht in einem harten Wettbewerb mit anderen Pizza-Ketten und muss sich auf veränderte Konsumgewohnheiten einstellen. Die Kette bietet inzwischen auch Salate und vegetarische Speisen an, um auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen. Pizza Hut wurde 1958 von den Brüdern Dan und Frank Carney in Kansas gegründet.

Der Umsatz der Kette war in den letzten Quartalen gesunken, was Yum! Brands veranlasste, Optionen für die Kette zu prüfen. Im letzten Jahr steuerte Pizza Hut 12 Prozent zum Gesamtumsatz des Konzerns bei





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