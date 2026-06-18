PJX Resources kündigt Privatplatzierung von bis zu 6,3 Mio. CAD an und skizziert Explorationspläne für 2026

Das kanadische Explorationsunternehmen PJX Resources Inc. führt eine nicht vermittelte Privatplatzierung durch und将使 Nettoerlöse für die Exploration seiner Liegenschaften in British Columbia verwenden. Der Fokus liegt auf der Suche nach einer SedEx-Lagerstätte vom Sullivan-Typ auf der Dewdney Trail Property und einem RIRGS-Goldsystem auf der Zinger Property, das ähnlich wie Snowline Gold's Valley-Entdeckung sein könnte.

PJX Resources Inc. hat ein nicht vermitteltes Privatplatzierung sangebot für bis zu 44 Millionen Einheiten angekündigt, das einen Bruttoerlös von bis zu 6,3 Millionen CAD bringen soll.

Die Einheiten werden zu verschiedenen Preisen angeboten: 0,125 CAD für eine Standardeinheit, 0,15 CAD für eine Flow-Through-Einheit (FTU), 0,16 CAD für eine Charity-Flow-Through-Einheit (CFTU) und 0,18 CAD für eine Charity-Flow-Through-Critical-Metals-Einheit (CFTUCM). Jede Einheit, unabhängig vom Typ, besteht aus einer Stammaktie und einem Optionsschein, der zum Bezug einer weiteren Aktie zu 0,20 CAD innerhalb von 24 Monaten berechtigt. Die Platzierung soll in mehreren Tranchen bis zum 15. Juli 2026 abgeschlossen werden.

Bestimmte Direktoren der Gesellschaft könnten teilnehmen, was als Transaktion mit nahestehenden Personen gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange gilt. PJX beabsichtigt, sich auf Ausnahmen von den Bewertungs- und Zustimmungsanforderungen zu berufen. Eventuell werden Vermittlungsgebühren gezahlt. Alle im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten in Kanada.

Die Platzierung steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange und der Einhaltung der geltenden Wertpapiergesetze. Die Nettoerlöse sollen für die Exploration der Liegenschaften in Cranbrook, British Columbia, und für allgemeine Betriebsmittel verwendet werden. Die Gesellschaft verpflichtet sich, den Bruttoerlös aus dem Verkauf der Flow-Through-Einheiten gemäß dem Einkommensteuergesetz Kanadas für förderfähige kanadische Explorationsausgaben im Zusammenhang mit kritischen Mineralien auszugeben und diese bis zum 31. Dezember 2026 an die Zeichner der Flow-Through-Einheiten abzutreten.

PJX plant, die Exploration im Jahr 2026 auf die Suche nach einem Sullivan-SedEx-Lagerstättentyp auf der Dewdney Trail Property und einem Reduced Intrusion Related Gold System (RIRGS) auf der Zinger Property zu konzentrieren. Die Dewdney Trail Property weist drei vielversprechende Zielgebiete auf: Estella Basin, Lewis Ridge und Grundy Creek. In Estella Basin wurden bereits Oberflächenblöcke mit Sullivan-typischer Mineralisierung gefunden.

Bohrungen im Jahr 2025 durchschnitten die Quake Zone, eine etwa 30 m mächtige Schicht, die durchgängig anomal in Zink, Blei, Silber, Kupfer, Kobalt, Gold, Cadmium und Gallium ist. Die historische Sullivan-Lagerstätte befindet sich nur 25 km westlich der Zielgebiete und förderte über 297 Millionen Unzen Silber sowie Millionen von Tonnen Blei und Zink. Die diesjährige Exploration wird darauf abzielen, die Quelle der Sullivan-ähnlichen Mineralisierung in der Nähe der Quake Zone zu finden.

Auf der Zinger Property, speziell im Gar-Intrusionsziel, sind die Goldmineralisierung und die geologischen Gegebenheiten stark vergleichbar mit Snowline Gold's Valley RIRGS-Entdeckung im Yukon oder Kinross Gold's Fort Knox-Lagerstätte in Alaska





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