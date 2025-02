Plagiatsvorwürfe gegen Robert Habeck: Grüne-Kanzlerkandidat weist Vorwürfe zurück

Kurz vor der Bundestagswahl sorgen Plagiatsvorwürfe gegen Robert Habeck für Aufsehen. Habeck weist die Vorwürfe zurück und verweist auf Untersuchungen der Universität Hamburg, die seine Doktorarbeit freigegeben haben.

Kurz vor der Bundestagswahl sorgt ein Skandal um vermeintliche Fehler in der Doktorarbeit von Robert Habeck für Aufsehen. Der Grünen -Kanzlerkandidat reagierte am Montag mit einer Videoaussage auf X, in der er ankündigte, dass bald Plagiat svorwürfe gegen ihn bekannt würden. Habeck weist diese Bevorwürfe vehement zurück und verweist auf Untersuchungen der unabhängigen Ombudsstelle der Universität Hamburg, die seiner Doktorarbeit keine wissenschaftlichen Verfehlungen zuschrieb.

Der Ursprung der Vorwürfe liegt in einem auf dem Blog von Stefan Weber veröffentlichten Gutachten. Weber, ein Kritiker Habecks, behauptet, die Dissertation des Grünen-Politikers sei von zahlreichen Plagiaten geprägt. Das Gutachten, das den Titel „Plagiatsverdacht: Die systematisch verfehlte Quellenarbeit des Robert Habeck“ trägt, listet 269 Zitierfehler auf und wirft Habeck vor, sowohl direkte Zitate als auch Fließtexte plagiiert zu haben. Weber geht davon aus, dass Habeck seine Belesenheit vorgetäuscht habe und die Quellenarbeit seiner Dissertation systematisch verfehlt sei.Habeck selbst sprach in seiner Stellungnahme von „Unngenauigkeiten in den Fußnoten“ und betonte, dass die Ombudsstelle der Universität Hamburg die Vorwürfe entkräftet habe. Auch die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, habe seine Arbeit geprüft und keine Zweifel an der Eigenständigkeit der wissenschaftlichen Arbeit geäußert. Habecks Wahlkampfmanager Andreas Audretsch kritisiert die Vorwürfe als Desinformationskampagne, die vor allem von Putins Russland initiiert worden seien. Er warnt vor der Verbreitung von Falschinformationen im Internet, die die Integrität von Politikern untergraben sollen.





