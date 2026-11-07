Plan-B Net Zero Preiserhöhung: 84 Prozent Anstieg trotz Garantie

Plan-B Net Zero kündigt Tariferhöhungen bis 84 Prozent an, obwohl viele Kunden Garantien versprochen bekamen. Verbraucherportale wie Check24 und Verivox haben den Anbieter gesperrt. Details zum Rechtsstreit.

Der Schweizer Energieversorger Plan-B Net Zero löst eine heftige Kontroverse in der deutschen Energiebranche aus, nachdem unerwartet massive Preiserhöhung en von bis zu 84 Prozent bekannt wurden. Diese drastische Anhebung sorgt nicht nur bei den betroffenen Kunden für Unverständnis, sondern auch bei der Wettbewerbsbeobachtung und Verbraucherschutzorganisationen. Die Tatsache, dass der Versorger ursprünglich von Vergleichsportalen empfohlen wurde, verstärkt die Empörung in der Öffentlichkeit erheblich.

Spekakuläre Preissprünge bei Kundenrechnungen

Brancheninsider teilen mit, dass die jährlichen Stromrechnungen bei vielen Kunden um mehr als 80 Prozent ansteigen. Ein konkretes Beispiel aus dem Bericht des Verbrauchermagazins Finanztip verdeutlicht dieses Ausmaß: Ein einzelner Haushalt, der zuvor rund 572 Euro jährlich zahlte, erhält nun eine Rechnung in Höhe von etwa 1051 Euro. Dies entspricht einer exakten Steigerung von rund 84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Solche astronomischen Werte sind im regulierten Marktumfeld der Bundesrepublik bisher kaum gesehen worden und grenzen an extreme Belastungen für die privaten Haushalte.

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Verlust der Vertrauensbasis durch Vergleichsportale

Zwei der größten deutschen Vergleichsportale, Check24 und Verivox, haben den Anbieter Plan-B Net Zero umgehend aus ihren Produktportfolios entfernt. Dies geschieht, weil der Versorger trotz früherer Empfehlungen nun massiv gegen das Erwartungsmanagement der Kunden verstößt. Marktkenner weisen darauf hin, dass Plan-B Net Zero mit dem Konzept der Preisfixierung geworben hat, was im Verbraucheralltag als starke Preisgarantie verstanden wird. Die aktuelle Realität der Teuerungen steht jedoch im direkten Widerspruch zu diesen früheren Werbeversprechen, was den Ruf des Unternehmens erheblich schädigt.

Rechtliche Debatte um Schriftform und Garantien

Ein zentrales juristisches Problem liegt in der Frage der Vertragsgestaltung. Es wird vermutet, dass Plan-B Net Zero möglicherweise versäumt hat, die Preisgarantien schriftlich in allen Auftragsbestätigungen explizit zu erwähnen. Ob dies auf Unachtsamkeit oder vorsätzliche Täuschung zurückzuführen ist, bleibt zunächst ungeklärt. Der Verbraucheranwalt Arndt Kempgens betont jedoch, dass das ursprüngliche Werbeversprechen entscheidend ist. Sollte der Tarif beim Abschluss konkret mit einer Preisgarantie beworben worden sein, gilt dieses Versprechen als fester Bestandteil der vertraglichen Vereinbarung, unabhängig von fehlenden schriftlichen Hinweisen in der Bestätigung.

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Widersprüche in der Stellungnahme des Unternehmens

Plan-B Net Zero weist in einer Stellungnahme an die Nachrichtenagentur BILD zurück, dass generell mit Preisgarantien für alle Taribe geworben werde. Das Unternehmen behauptet, die Details zu Geltungsdauer und Verfügbarkeit auf der Website aufgeführt zu haben. Betroffen von den Anhebungen seien ausschließlich Kunden ohne solche Garantien. Dies steht jedoch im direkten Konflikt zu einer Werbung, die am Tag der Berichterstattung auf der Website von Plan-B zu sehen war. Dort bewarb ein Banner explizit alle Festpreistaribe mit einer Preisfixierung über 12 Monate.

Bestätigung durch Verivox und Klärungsansätze

Ein Sprecher des Vergleichsportals Verivox bestätigte gegenüber BILD, dass Garantien tatsächlich Teil der angebotenen Tarife bei Plan-B waren. Die Plattform zeige grundsätzlich nur Tarife mit einer Garantie über die gesamte Erstvertragslaufzeit an. Für Kunden, die fälschlicherweise eine Preisanpassung erhalten haben, bleibt ein Widerspruchsmöglichkeit bestehen. Das Unternehmen erklärt, jeden Einzelfall selbstverständlich zu prüfen, wenn Kunden der Ansicht sind, zu Unrecht höhere Kosten tragen zu müssen. Dies bietet jedoch keine Garantie für eine schnelle Rückerstattung.

Dringende Handlungsempfehlungen für Betroffene

Experten raten dringend dazu, bei jeder Preiserhöhung das Sonderkündigungsrecht unverzüglich wahrzunehmen und zum Anbieter zu wechseln. Gleichzeitg sollte man der Erhöhung widersprechen, insbesondere wenn man sich auf eine versprochene Preisgarantie berufen kann. Die Kombination aus sofortiger Kündigung und rechtlichem Widerspruch stellt den besten Schutz dar, um sich vor unbilligen Mehrkosten zu schützen und den Vertrag einvernehmlich zu lösen. Langfristig könnte dieser Fall zu strengeren Auflagen für Online-Energieversorger führen.