Plan-B Net Zero: Stromkunden mit Preisgarantie erhalten drastische Preiserhöhungen

Plan-B Net Zero erhöht Strompreise trotz Garantie. Kunden mit 250.000 Verträgen sehen Rechnungen um 80 Prozent steigen. Details zu den Konditionen und Reaktionen.

Der Stromversorger Plan-B Net Zero befindet sich in der Kritik, da Kunden trotz expliziter Preisgarantie n mit drastischen Preiserhöhungen konfrontiert werden. Brancheninsider berichten gegenüber BILD, dass die Jahresrechnungen in vielen Fällen um mehr als 80 Prozent steigen. Dieser Vorstoß widerspricht direkt dem Versprechen, das den schätzungsweise 250.000 Kunden des Anbieters als Sicherheitsnetz gegenüber schwankenden Marktpreisen dienen sollte. Die Diskrepanz zwischen Garantieversprechen und tatsächlicher Abrechnung hat zu erheblichem Unmut in der Kundschaft geführt.

Drastische Anstiege trotz Schutzversprechen

Die konkreten Zahlen der Preisanpassungen fallen besonders hoch aus. Ein bekannter Fall zeigt einen Anstieg des Arbeitspreises von 30,64 auf 49,16 Cent pro Kilowattstunde. Der monatliche Grundpreis kletterte dabei von 4,30 auf 17,98 Euro, was einer Steigerung von 318 Prozent entspricht. Die Stiftung Warentest-Tochter Finanztip rechnet vor, dass eine Einzelperson damit statt rund 572 Euro jährlich nun etwa 1051 Euro zahlen müsste. Dies entspricht einem Plus von fast 84 Prozent bei den Gesamtkosten für die Energieversorgung im Jahr.

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Widersprüchliche Positionen von Anbieter und Markt

Plan-B Net Zero bestätigt gegenüber Medien, dass man sich bei Kunden mit Preisgarantie an die vereinbarten Konditionen halte. Diese Aussage wird von Marktbeobachtern und Insidern der Firma jedoch stark bezweifelt. Ein Marktkenner vermutet gegenüber BILD, die Firma versuche es bei einzelnen Kunden, um zu testen, wie weit sie gehen kann, ohne dass es zu massiven Rückläufern kommt. Der Lieferant rät betroffenen Kunden dazu, der Preisanpassung zu widersprechen, falls sie diese für unbegründet halten, und kündigt eine Prüfung jedes Einzelfalls an.

Veränderte AGB als möglicher Auslöser

Finanztip weist auf eine bemerkenswerte Änderung im Kleingedruckten hin, die als Schlüssel für die Preiserhöhungen gelten könnte. Im Juli war in den Vertragsbedingungen noch festgehalten, dass gestiegene Kosten beim Stromeinkauf nicht als Grund für Preiserhöhungen bei eingeschränkter Preisgarantie dienen durften. Dieser Schutzsatz fehlt in der neuen AGB-Fassung vom Oktober. Plan-B Net Zero weist den Vorwurf einer heimlichen Anpassung zurück und betont, die Änderungen seien im Rahmen der gültigen Bedingungen erfolgt.

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Argumente zur Kostenentwicklung und Marktlage

Der Stromlieferant begründet die Anpassungen mit höheren Kosten für den künftigen Stromeinkauf. Besonders im Winter sei die Stromerzeugung aufgrund hoher Gaspreise teurer geworden. Der Vorwurf, man habe sich beim kurzfristigen Stromeinkauf verzockt, weist Plan-B Net Zero entschieden zurück. Man sichere die zukünftige Beschaffung aktiv ab, heißt es in der Stellungnahme. Gleichzeitig dementiert das Unternehmen Spekulationen über wirtschaftliche Schwierigkeiten und verweist auf einen profitablen Betrieb seit Aufnahme des Geschäfts im Jahr 2023.

Keine Transparenz und negative Kundenbewertungen

Trotz der allgemeinen Lage gibt der Anbieter keine konkrete Zahl an, wie viele der 250.000 Verträge von den Preisanpassungen betroffen sind. Auf die Frage, ob alle Kunden ohne Garantie betroffen sind, gibt es keine eindeutige Bestätigung seitens des Unternehmens. Parallel dazu häufen sich miese Bewertungen bei Trustpilot. Die Kombination aus intransparenter Kommunikation, drastischen Preissteigerungen und dem Fehlen von Auskunftspflichten belastet das Vertrauen in den Anbieter weiter, der zuvor mit langen Garantien geworben hatte.