Über 20 Jahre nach der WM 2006 kommen Deutschlands ehemalige Vorzeige-Stadien in die Jahre. Viele Projekte sind angedacht oder schon auf den Weg gebracht.

Über 20 Jahre nach der WM 2006 kommen Deutschlands ehemalige Vorzeige-Stadien in die Jahre. Viele Projekte zu Um-, Aus- oder Neubau sind angestoßen. In Zukunft werden sich die Anforderungen stark verändern.

Als die WM 2006 in Deutschland stattfand, gab es noch nicht einmal das Smartphone. Das kam erst im Januar 2007 – und verdeutlicht wahrscheinlich ganz gut, wie die Welt beim „Sommermärchen“ funktionierte. Auch die deutschen Stadien, just zum Weltturnier entstanden, waren Vorreiter auf dem Kontinent. Inzwischen haben sich Zeiten und Lagen geändert: Deutschland läuft Gefahr, international abgehängt zu werden.

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„Das Stadionkonzept der 2000er-Jahre ist – wenn nicht an die Zukunftstrends angepasst – mittelfristig tot“, sagt der Architekt Harald Fuchs von der Internationalen Vereinigung für Sport und Freizeiteinrichtungen im „Deutschlandfunk“. Beispiel Dortmund, wo Deutschlands größte Arena trotz vieler Modernisierungsmaßnahmen eine Bausubstanz aus den frühen 70er-Jahren aufweist.