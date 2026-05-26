Antragsteller sollten die Bearbeitung ihres Alt-Führerscheins in Berlin langfristig planen, da die Bearbeitungszeit durchschnittlich rund zwölf Wochen nach Antragstellung beträgt. Der Umtausch wird schrittweise organisiert, wobei Dokumente vor dem 19. Januar 2013 bis Anfang 2033, von 2002 bis 2004 bis zum 19. Januar 2027 und von 2005 bis 2007 bis zum 19. Januar 2028 umgestellt werden müssen.

Die Bearbeitung des Alt-Führerscheins in Berlin kann nicht kurzfristig erfolgen. Antragsteller sollten geduldig planen und beachten, dass die Bearbeitungszeit durchschnittlich rund zwölf Wochen nach Antragstellung beträgt.

Der Umtausch wird schrittweise organisiert, wobei Dokumente vor dem 19. Januar 2013 bis Anfang 2033, von 2002 bis 2004 bis zum 19. Januar 2027 und von 2005 bis 2007 bis zum 19. Januar 2028 umgestellt werden müssen.

Der Antrag kann in jedem Bürgeramt eingereicht werden, und der neue Führerschein kann dort auch abgeholt werden. Es besteht die Möglichkeit, sich den zweiten Bürgeramtstermin per Direktversand der Bundesdruckerei gegen 5,10 Euro per Post zuschicken zu lassen. Wer den Antrag rechtzeitig vor dem gesetzlichen Stichtag stellt, kann die Bearbeitung planbar gestalten. Bei älteren Papierführerscheinen kann die Bearbeitung beschleunigt werden, wenn bereits bei Antragstellung eine sogenannte Karteikartenabschrift der ursprünglich ausstellenden Behörde vorgelegt wird





sternde / 🏆 31. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Alt-Führerschein-Umtausch Verkehrsverwaltung Antragstellung Geduld Verlängerung Dokumente Bürgeramt Bundesdruckerei Antragsfrist Karteikartenabschrift

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brad Pitt meint: Deutschlands Hauptstadt Berlin ist 'cool'Brad Pitt fulminant: Auf dem AMG-Event in Los Angeles schwärmt er von Berlin. Stehen etwa Dreharbeiten in Deutschland bevor?

Read more »

Brutal Berlin: Der Arkonaplatz ist der Viktualienmarkt OstberlinsBugaboo-Kinderwagen und Lastenräder, Rohmilchkäse, kaltgepresstes Olivenöl, Honig aus dem Grunewald, Fleisch von glücklichen Tieren - der Wochenmarkt auf dem Arkonaplatz hat sich längst in andere Sphären katapultiert.

Read more »

Wohngeld 2026: Wie hoch ist die Vermögensgrenze seit Januar?Rücklagen als Wohngeld-Killer: Wer zu viel gespart hat, könnte trotz niedrigem Einkommen leer ausgehen. Wie hoch ist die Vermögensgrenze seit Januar 2026?

Read more »

Erster Teaser: Neue 'Baywatch'-Serie kommt im Januar 2027Nostalgie pur: Stephen Amell erlaubt einen ersten Blick auf die neue 'Baywatch'-Serie – alte Helden und frische Gesichter inklusive.

Read more »