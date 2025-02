Planet Coaster 2 Update 2: Neue Touchscreens und flexible Fahrgeschäfte

Das kostenlos erhältliche Update 2 für Planet Coaster 2 bringt eine Reihe neuer Funktionen, die den Spielern mehr Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Zu den Highlights gehören neue Touchscreens und die Möglichkeit, Fahrgeschäfte durch verschiedene Wagentypen zu ersetzen.

Planet Coaster 2 erhält mit Update 2 eine Vielzahl neuer Funktionen, die den Spielern noch mehr Möglichkeiten eröffnen, ihre eigenen einzigartigen Parks zu gestalten. Zwei der Entwickler zeigen im dazugehörigen Video, wie diese Neuerungen funktionieren.Zu den Highlights gehört die Einführung neuer Touchscreens , die an beliebigen Stellen im Park platziert und mit vorgefertigten Videos, Bildern und Sounds bestückt werden können.

PC-Spieler haben die Möglichkeit, eigene Video-, Bild- und Audiodateien hochzuladen und zu verwenden, um ihren Parks einen noch persönlichen Touch zu verleihen.Ein weiteres wichtiges Update betrifft die Fahrgeschäfte. Ab sofort können sie nicht mehr an ein bestimmtes Thema gebunden sein und können durch Standard-Varianten und teilweise sogar durch völlig andere Wagentypen ersetzt werden. Dies bietet den Spielern noch mehr Flexibilität und kreative Möglichkeiten bei der Gestaltung ihrer Parks





PLANET COASTER 2 UPDATE 2 TOUCHSCREENS FAHRGESCHÄFTE DESIGN Kreativität

