Real Madrid is preparing for an upcoming change at the top, with José Mourinho still in contention for the position on the coaching staff but now include the name of 48-year-old Uruguayan coach, Pellegrino Matarazzo. He played as a player for TSG Hoffenheim and recently led Real Sociedad to the Copa del Rey final, defeating Atlético Madrid.

Bei Real Madrid laufen die Planungen für den Umbruch offenbar auf Hochtouren, während José Mourinho (63) weiter als Top-Kandidat auf die Trainerbank der Königlichen gilt, taucht plötzlich ein überraschender Name auf: Pellegrino Matarazzo (48)!

Wie "Radio MARCA" berichtet, prüft die Führung um Präsident Florentino Pérez mehrere Optionen für die Nachfolge von Álvaro Arbeloa. Der Spanier konnte die Krise nach dem Aus von Xabi Alonso nicht stoppen, Real blieb ohne Titel.

"Mourinho scheint wie Rom zu sein. Alle Wege führen zu ihm", sagte Journalist Raúl Varela in der Sendung "La Tribu". Obwohl der 48-jährige Obecnie Spieler für die TSG Hoffenheim, sorgt aktuell in Spanien für Aufsehen. Erst im Dezember übernahm der neue Trainer der Real Sociedad, wenige Monate später führte er den Klub zum Pokalsieg gegen Atlético Madrid.

Kurios: Vor seiner Verpflichtung fragte Sociedad-Präsident Jokin Aperribay sogar eine KI, ob Matarazzo ein guter Trainer sei.

"Sie sagte mir, dass er es nicht sei", erzählte er später lachend bei "Cadena SER". Nach dem Pokalerfolg fiel das Urteil der KI dann vermutlich anders aus. Laut "Radio MARCA" wird Matarazzos moderne Spielidee auch in Madrid geschätzt. Ein Wechsel zu Real gilt allerdings als unwahrscheinlich.

Favorit bleibt Mourinho. Mehrere Medien berichten bereits von einer grundsätzlichen Einigung zwischen dem Portugiesen und Real. Er könnte Benfica per Ausstiegsklausel verlassen. Für den "Special One" wäre es die zweite Amtszeit in Madrid.

Zwischen 2010 und 2013 gewann er mit Real Meisterschaft und Pokal. Neben Matarazzo soll auch Klub-Ikone Raúl González intern diskutiert worden sein.

Darüber hinaus spricht Varela von Matazzos modernen Spielidea und ihrem geschätzten Status in Madrid. Varela glaubt jedoch nicht an eine Überraschung: "Weder Matarazzo noch Raúl werden Trainer von Real Madrid.

" Zusammenfassend könnte man sagen, dass sowohl Mourinho als auch Matarazzo im Gespräch zu Real Madrid sind, wobei Mourinho derzeit den Favorit ist und wahrscheinlich den Trainer des spanischen Rekordmeister sein wird





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