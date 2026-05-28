Platin in der Seitwärtsphase: Unterstützung bei 1.870 USD im Fokus

Der Platinpreis bewegt sich seit demTest der Unterstützung bei 1.729 USD Ende März in einer neutralen Seitwärtsphase zwischen 1.870 USD und 2.156 USD. Ein Bruch dieser Range nach unten könnte zu weiteren Verlusten führen, während ein Ausbruch über 2.156 USD das Bullish-Szenario wiederbelebt.

Platin bewegte sich in den vergangenen Wochen ausgehend von der Unterstützung szone bei 1.729 USD wieder nach oben, nachdem diese Ende März erfolgreich getestet werden konnte.

Die Notierungen schafften es aus dem Abwärtstrend heraus, stiegen jedoch nur bis an die Marke von 2.156 USD. Dieses Niveau konnte auch im Mai nicht überwunden werden, was einen erneuten Rücklauf nach sich zog. Die Handelsspanne zwischen 1.870 USD und 2.156 USD kann derzeit weitgehend neutral bewertet werden. Innerhalb dieser Range bleibt jederzeit eine weitere Erholung möglich.

Rutscht Platin jedoch unter die Unterstützung bei 1.870 USD zurück, dann dürfte das erkennbare Doppeltop weiteren Verkaufsdruck auslösen und Abgaben in Richtung 1.729 USD nach sich ziehen. Bullischer würde sich das Chartbild erst wieder oberhalb von 2.156 USD aufhellen. Platin bewegt sich aktuell weiterhin innerhalb einer neutralen Seitwärtsphase. Erst ein Ausbruch aus der etablierten Handelsspanne dürfte neue mittelfristige Impulse liefern.

Die Erholung der Vortage stellt sich bisher als mögliche bärische Flagge dar, welche trendbestätigend weiter nach unten aufgelöst werden könnte





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Platin Edelmetall Chartanalyse Seitwärtsphase Unterstützung Widerstand

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