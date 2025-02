Platin Kursvorhersage: Kaufsignale und Aufwärtstrend

Nach einer Trendwende und der Überwindung wichtiger Widerstände signalisiert der Platinkurs ein starkes Aufwärtspotential. Analysten sehen ein mögliches Durchbrechen des Verlaufshochs bei 997 USD und Anstiege bis 1.015 USD. Sollte der Kurs unter die Aufwärtstrendlinie fallen, könnte eine Korrektur bis 956 USD folgen.

Seit der Trendwende bei der Unterstützung von 900 USD ist der Platin kurs über die Hürden bei 938 USD und 956 USD gestiegen. Nach einer Konsolidierung in Form eines bullischen absteigenden Dreiecks setzte sich diese Erholung Ende Januar fort und überwand zuletzt die Kurshürde bei 980 USD. Damit wurde die untere Umkehr bestätigt und ein weitreichendes Kaufsignal aktiviert. Aktuell tendiert der Kurs des Edelmetalls auf hohem Niveau seitwärts.

Die bullischen Vorgaben des Anstiegs über 980 USD dürften sich in Kürze in einem Ausbruch über das Verlaufshoch bei 997 USD und einem Anstieg bis 1.015 USD niederschlagen. In der Folge könnte Platin sogar bis 1.032 USD und das Hoch aus dem Oktober letzten Jahres bei 1.054 USD ansteigen. Sollte der Kurs dagegen unter die Aufwärtstrendlinie auf Höhe von 970 USD fallen, könnte nach einer Korrektur bis 956 USD der nächste Aufwärtsschub einsetzen. Erst darunter wäre die Kaufwelle der letzten Wochen gestoppt und ein Rückfall auf 938 USD die Folge. Platin-Tagesausblick für Mittwoch, 05. Februar 2024: Platin hat sich erfolgreich über die obere Begrenzung einer bullischen Dreiecksformation geschoben und greift jetzt den zentralen kurzfristigen Widerstand an. Darüber wäre ein Kaufsignal aktiviert.





