Erfahren Sie, wie Sie Plätzchen richtig lagern, ob ein Apfelstück hilft und wie lange Lebkuchen, Butterplätzchen oder Makronen frisch bleiben.

Wer in der Adventszeit traditionelles Weihnachtsgebäck wie Butterplätzchen, Vanillekipferl, Lebkuchen oder Kokosmakronen backt, stellt oft fest, dass die Menge an Gebäck das sofortige Verzehrvermögen übersteigt. Ein kleiner Vorrat für die kommenden Tage ist für viele Hausfrauen und Hausmänner unerlässlich. Damit das Gebäck seine Qualität behält, ist die richtige Lagerung entscheidend. Häufig hilft dabei ein simples Mittel: ein Stück Apfel.

Korrekte Vorbereitung vor der Lagerung

Bevor das fertige Gebäck in die Dose kommt, muss es vollständig abgekühlt sein. Das ist eine essentielle Voraussetzung, um Feuchtigkeit und Schimmelbildung vorzubeugen. Auch Schokoladenüberzüge und Zuckerguss sollten erst vollständig trocknen, bevor die Packung verschlossen wird. Danach eignen sich Blechdosen oder Plastikboxen als Aufbewahrungsbehälter.

Also read Mit 87 setzt sie noch auf Krafttraining: Diese 6 Übungen halten sie im Alter beweglich

Allerdings kann Gebäck in Plastikboxen einen fremden Geruch oder Geschmack annehmen. Mürbeteig kann darin außerdem schnell weich werden und seine Struktur verlieren. Daher sind Blechdosen oft die sicherere Wahl, solange sie sauber und trocken sind. Jede Plätzchensorte sollte idealerweise getrennt gelagert werden, um Aromenvermischungen zu verhindern.

Richtiges Lagern von verschiedenen Sorten

Teilen sich mehrere Sorten eine Dose, sollten sie durch Backpapier voneinander getrennt werden. So vermischen sich die Aromen weniger und die Plätzchen bleiben in ihrem jeweiligen Geschmack erhalten. Die Dosen stehen am besten trocken und nicht zu kühl, etwa bei Zimmertemperatur. Diese Temperatur ist ideal für die meisten Arten von Gebäck, da sie die Textur bewahrt.

Advertisement

Mit Schokolade überzogene Plätzchen gehören nicht in den Kühlschrank. Dort kann sich die Schokolade grau verfärben und an Optik sowie Geschmack einbüßen. Anders sieht es bei Plätzchen mit Cremefüllung aus: Sie müssen gekühlt werden und halten sich etwa eine Woche. Diese Ausnahme ist wichtig zu beachten, da Cremefüllungen schnell verderben können.

Die Rolle des Apfels bei der Frischhaltung

Lebkuchen, Zimtsterne und Makronen sollen weich bleiben. Dabei hilft ein Stück Apfel in der Blechdose. Es gibt Feuchtigkeit ab und verhindert, dass das Gebäck zu schnell hart wird. Dieses altbewährte Mittel ist besonders effektiv für empfindliche Sorten, die schnell austrocknen. Wichtig ist jedoch, dass das Apfelstück alle zwei bis drei Tage ausgetauscht wird.

Durch die Feuchtigkeit besteht sonst die Gefahr, dass sich Schimmel bildet. Ein frisches Apfelstück sorgt für das optimale Feuchtigkeitsgleichgewicht, ohne das Risiko einer Schimmelbildung einzugehen. Trockenes Mürbeteiggebäck wie Spritzgebäck oder Butterplätzchen bleibt gut verpackt bei Zimmertemperatur bis zu vier Wochen frisch. Dies macht sie zu idealen Gaben für die Weihnachtszeit.

Langlebigkeit und Einfrieren von Gebäck

Lebkuchen und Zimtsterne halten sogar länger als vier Wochen, wenn sie richtig gelagert werden. Kokosmakronen halten bis zu drei Wochen. Diese Haltbarkeitsunterschiede sollten bei der Planung der Backaktivitäten berücksichtigt werden. Wer noch mehr Zeit gewinnen möchte, kann trockenes Gebäck ohne Marmelade oder andere Füllungen auch einfrieren.

Advertisement

Dafür die abgekühlten Plätzchen in Gefrierbeutel oder Gefrierdosen packen. Das Einfrieren ist eine hervorragende Methode, um große Mengen an Gebäck über einen längeren Zeitraum frisch zu halten. So steht der Weihnachtszeit und dem Genuss von selbstgebackenen Leckereien nichts im Wege. Richtig gelagert, bleibt das Gebäck nicht nur frisch, sondern behält auch seinen unverwechselbaren Geschmack.