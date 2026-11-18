Streit um Rasennutzung in Erfurt: U21-Spiel in der Nähe des Regionalliga-Spitzenstücks sorgt für Spannungen zwischen Verein und Stadionbetreibern.

Die Spiele finden unter strengster Geheimhaltung statt! Zudem auf neutralem Boden um Kosten zu sparen und Fan-Konflikte zu vermeiden. Aber wahrscheinlich hätte das Match der U21 von Dynamo Dresden gegen Hannover 96 in der "Bundesliga Talent Series" auch keinen weiter gestört. Wenn die Partie im Erfurter Steigerwaldstadion nicht rund 48 Stunden vorm Anpfiff des Regionalliga-Spitzenspiels von Rot-Weiß gegen Altglienicke stattgefunden hätte.

RWE verweigert Rasenumbruch kurz vor Saisonende

Regionalliga-Spitzenreiter RWE hatte natürlich kein Interesse, ausgerechnet vorm letzten Spiel des Jahres 2026 nochmal das heilige Grün umpflügen zu lassen. Zumal es in den vergangenen Tagen ordentlich geregnet hatte, der Platz tief und matschig war. BILD weiß: Intern krachte es mächtig. Zwischen Stadt, Stadiongesellschaft und Verein.

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Wirtschaftlicher Druck auf die Stadiongesellschaft

Allerdings gibt Jens Batschkus, Werkleiter der Erfurter Sportbetriebe (ESB), zu bedenken: "Wir müssen auch Geld verdienen. Wir stehen im Wettbewerb mit anderen Stadien. Die Anlage trägt sich nicht von selbst, und unser Ziel ist es, den Kostendeckungsgrad so hoch wie möglich zu halten." Mit anderen Worten: Die defizitäre Arena muss Einnahmen generieren, selbst dann, wenn der heilige Rasen kurz vor dem Winter noch einmal hart rangenommen wird.

Finanzielle Aspekte und Mieten der Teams

Lohnt sich das finanziell? RWE zahlt pro Heimspiel rund 4000 Euro Stadionmiete. Batschkus stellt klar: "Das bewegt sich im vergleichbaren Rahmen. Wir haben die Preise bei RWE auch schon mehrfach angepasst. Da muss man sich eben auch fragen, wer das am Ende bezahlen soll."

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Vertrauen in die Wartungsexperten

Großes Vertrauen setzt der ESB indes in seine Greenkeeper. "Ich vertraue dem Urteil der Fachleute", betont Batschkus. "Sie können davon ausgehen, dass die so eine Zusage nicht leichtfertig treffen. Da werden Aufwand und Nutzen genau abgewogen. Nach dem Spiel wird sich intensiv mit dem Rasen beschäftigt, damit Rot-Weiß am Freitag wieder die besten Bedingungen vorfindet."

Entscheidung fällt am Freitagabend

Ob die wirklich zur Zufriedenheit der Rot-Weißen waren, wird vor allem das Ergebnis am Freitagabend zeigen ...