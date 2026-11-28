Bayern-Kapitän Joshua Kimmich erhält die rote Karte im Spiel gegen HSV. Vincent Kompany verliert einen Schlüsselspieler mitten im Spiel. Das Aus

Der FC Bayern München verliert während des Auswärtsspiels beim Hamburger SV seine Führungspersönlichkeit Joshua Kimmich in der 44. Minute mit einer roten Karte. Der damalige Spielstand betrug 0:0, als ein Konflikt auf dem Platz eskalierte, der zur sofortigen Räumung des Spielers führte. Kimmich musste das Spielfeld verlassen und übergab die Kapitänsbinde an Innenverteidiger Jonathan Tah, der nun die Mannschaft anführt.

Ablauf der roten Karte im Stadion

Der Vorfall ereignete sich, als der Ball ins Aus spielte und Hamburgs Alexander Røssing-Lelesiit zu Kimmich lief. Der norwegische Akteur schob den Bayern-Spieler dabei leicht weg. Als Reaktion zog Kimmich seinen Gegner an den Haaren zu Boden. Der Schiedsrichter Bastian Dankert erhielt zuvor einen Hinweis auf das Ohr und pfiff das Spiel daraufhin sofort ab. Es kam zu einer kurzen Rudelbildung, die Gemüter waren auf dem Platz deutlich erhitzt. Dankert entschied sich daraufhin, Kimmich die rote Karte zu zeigen.

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Historie und Karrierestatistik

Diese Disqualifikation markiert den vierten Platzverweis in der Karriere von Joshua Kimmich. Einer davon occurred bereits in der U19. Seit dem 28. Oktober 2023 hatte Kimmich keine weitere rote Karte mehr erhalten. Damals war er beim 8:0-Kantersieg gegen Darmstadt vom Platz gestellt worden. Für den deutschen Rekordmeister bedeutet der Verlust von Kimmich einen massiven Schlag, da er eine zentrale Rolle im Mittelfeld einnimmt.

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Folgen für das Kader von Vincent Kompany

Bayern-Trainer Vincent Kompany sieht sich einer noch schwierigeren Situation gegenüber. Die Personalsorgen in der Offensive haben sich durch den Ausfall von gleich fünf Angreifern bereits zuvor verschärft. Durch den Platzverweis von Kimmich verliert das Team auch im zentralen Mittelfeld eine kritische Führungskraft. Kompany muss nun strategisch neu gewichten, wie das Team den Rest des Spiels ohne seinen Kapitän bestreiten kann.

Strategische Ausrichtung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit beginnt nun unter erschwerten Bedingungen für den FC Bayern München. Das Team muss versuchen, das Unentschieden aus der ersten Hälfte zu Gunsten eigener Ziele zu drehen oder mindestens den Punkt mit nach Hause zu nehmen. Das Fehlen von Kimmich im zentralen Mittelfeld zwingt die verbliebenen Spieler zu einer höheren Laufbereitschaft und taktischen Disziplin. Das Spiel beim HSV wird für Bayern zu einer Prüfstation der Mentalität und Anpassungsfähigkeit unter der Ägide von Jonathan Tah.