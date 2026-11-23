Trainer Manuel Baum erhielt die Rote Karte bei Augsburgs Sieg gegen Mainz. Die Konsequenz ist eine Sperre, sodass er das Heimspiel in Hoffenheim verpasst.

Der FC Augsburg hat nach sieben Spielen ohne Sieg das erste Ergebnis nach dem Willen der Trainerführung erzielt. Cheftrainer Manuel Baum und sein Team holten wichtige Punkte, doch der Feierabend wurde durch einen Eklat im Sand verdüst. Der gebürtige Niederbayer musste die Partie kurz vor der Halbzeitzeit wegen einer Spielverzögerung verlassen.

Regelkonforme Rote Karte für Trainer

Die disziplinarische Maßnahme gegen Manuel Baum erging in der 43. Minute, als der Spielstand bei 2:0 stand. Mainz-Spieler Nadiem Amiri wollte den Ball bei einem Einwurf zügig weiter spielen. Baum griff jedoch ein und unterbrach den Fluss des Spiels. Die Konsequenz war eine Rote Karte für den Trainer sowie eine Gelbe Karte für den Spieler. Die Regelwerke des DFB sehen für Trainer aufgrund ihrer Vorbildfunktion strengere Sanktionen vor als für Akteure auf dem Feld.

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Details zum Vorfall und Reaktionen

Amiri versuchte, den Ball schnell zu spielen, doch Baum hielt ihn fest. Der Trainer erklärte später, er habe den Ball gefangen, um dem Schiedsrichter noch Worte mit auf den Weg zu geben. Ihm sei erst auf den Aufzeichnungen bewusst geworden, dass er den Ball von der linken in die rechte Hand nahm und ihn nicht sofort zurückgab. Diese Aktion führte zur Disziplinarstrafe.

Sperre für das Heimspiel in Hoffenheim

Manuel Baum wird das nächste Heimspiel des FC Augsburg verpassen. Die Sperre betrifft das Spiel gegen TSG Hoffenheim. Der Verein steigt durch den Sieg auf den zehnten Tabellenplatz. Das Team muss nun ohne seinen Cheftrainer antreten. Die sportliche Führung wird sich auf andere Weise organisieren müssen.

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Interaktion mit dem Schiedsrichter

In der Halbzeitpause suchte Baum das Gespräch mit Schiedsrichter Lutz Wagner. Er kritisierte die Leistung des Unparteiischen und forderte mehr Fingerspitzengefühl. Die Situation spitzte sich zu, als er nach seinem Verweis fragte, wo er sich während der zweiten Halbzeit aufhalten dürfe. Baum beobachtete den Rest der Partie von der Tribüne aus.

Anerkennung der Regelkonformität

Trotz der Unzufriedenheit räumte Manuel Baum in der Pressekonferenz ein, dass die Rote Karte regeltechnisch korrekt war. Er kritisierte jedoch die Härte der Strafe im Vergleich zu den Spielern. Für ihn wäre eine Gelbe Karte angemessener gewesen. Der Sieg beruhigte die Stimmung im Lager, doch die Sperre bleibt bestehen.