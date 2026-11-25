Luke Littler fehlt, vier deutsche Profis starten: Die PDC Players Championship Finals 2026 in England gelten als letzte Generalprobe vor der Weltmeisterschaft 2027.

Die PDC Players Championship Finals 2026 bieten eine entscheidende Bühne für die deutsche Darts-Community, bevor das prestigeträchtige Finale der Saison folgt. Das Turnier findet vom 27. bis 29. November 2026 im Butlin's Minehead Resort in England statt. Für die deutschen Teilnehmer ist dies die letzte große Möglichkeit, sich vor der Darts-WM 2027 zu empfehlen und Form zu zeigen.

Abwesenheit von Luke Littler schafft neue Perspektiven

Die größten Hoffnungen für eine Überraschung liegen bei den vier deutschen Spielern, die sich qualifiziert haben. Der eigentliche Superstar der Szene, Luke Littler, fehlt auf der Startliste, da er sich nicht für das Event qualifizieren konnte. Der Weltranglistenerste verzichtete auf einen Start bei fast allen Turnieren der Players Championship und erhielt kein Ticket. Da es keine Wildcards gibt, bleibt der Weg für die anderen Konkurrenten frei.

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Qualifikation über 34 Turniere der Players Championship Order of Merit 2026

Bei den Players Champions treten die besten 64 Spieler der Players Championship Order of Merit 2026 gegeneinander an. Diese Rangliste resultiert aus den Leistungen in den 34 Turnieren der Players Championship. Die vier deutschen Spieler haben sich alle über die Players Championship Order of Merit qualifiziert, was bedeutet, dass sie zu den Top 64 der Floor-Saison 2026 gehörten. Dieser harte Weg durch die Reihen der Tour-Spieler unterstreicht die Qualität der deutschen Vertretung.

Medienrechte und Verfügbarkeit der Live-Übertragung

Sportsfans, die die Spannung live verfolgen wollen, müssen tief in die Tasche greifen. Die Players Championship Finals können nicht im Free-TV verfolgt werden. Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN wird die Players Championship Finals live zeigen und Konferenzschaltungen anbieten. Dies stellt eine Hürde für einige Zuschauer dar, ist aber Teil des Geschäftsmodells der PDC für diese speziellen Events.

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Bewertung der Chancen für die deutsche Vertretung

Innerhalb der deutschen Gruppe wird Schindler die besten Chancen ausgerechnet, die Ergebnisse zu liefern. Die anderen drei Teilnehmer stehen ebenfalls unter Druck, ihre Leistungen zu bestätigen. Alle vier haben sich über die Players Championship Order of Merit (Top 64 der Floor-Saison 2026) qualifizieren können. Dies zeigt, dass sie konstant gute Leistungen in der Vorrunde gezeigt haben.

Letzte Generalprobe vor der Darts-Weltmeisterschaft

Die Players Championship Finals stellen das letzte große Highlight vor der Darts-WM dar. Das Turnier gilt als letzte große Generalprobe vor der Darts-WM 2027. Spieler und Trainer nutzen diese Tage, um Nervenstärke und Präzision unter Druck zu testen. Die Ergebnisse können einen direkten Einfluss auf die psychologische Einstellung haben, die die Athleten in die Wintersaison nehmen. Die Formkurve ist in diesen drei Tagen entscheidend.

Informationen zu Spielplan und Übertragungen

Für alle, die die Darts-WM 2027 live verfolgen wollen, gibt es umfassende Infos zu Spielplan, Übertragungen im Free-TV und kostenlosen Joyn-Livestream. Diese Informationen sind wichtig, um sich auf das große Finale vorzubereiten. Die Players Championship Finals sind der letzte Schritt auf dem Weg dorthin. Die Leistungen in Minehead werden stark im Fokus der Medien stehen.