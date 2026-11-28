Die PDC Players Championship Finals 2026 im November sind das Finale vor der Weltmeisterschaft. Vier deutsche Darts-Profis starten ohne Luke Littler mit hohen Erwartungen ins Turnier in Minehead.

Die PDC Players Championship Finals 2026 markieren den entscheidenden sportlichen Höhepunkt auf dem Weg zur Darts-Weltmeisterschaft 2027. Das prestigeträchtige Turnier findet vom 27. bis 29. November 2026 im Butlin's Minehead Resort in England statt. Für die internationale Darts-Community gilt dieses Event als die letzte große Generalprobe, bevor die Bühne für die Titelkämpfe im Dezember frei wird.

Startfeld ohne Superstar Littler

Ein besonders bemerkenswerter Umstand prägt die Aufstellung für dieses Finale: Der unangefochtene Superstar der Szene, Luke Littler, ist nicht mit von der Partie. Der Weltranglisten-Erste hat auf einen Start bei fast allen Turnieren der Players Championship verzichtet und erhielt dementsprechend kein Ticket für die Endrunde. Da die PDC in diesem Jahr keine Wildcards vergibt, bleibt der junge Star den deutschen Kontrahenten für die nächsten drei Tage erspart.

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Deutsche Hoffnungsträger im Top-64-Feld

Trotz der Abwesenheit des Favoriten blicken vier deutsche Spieler mit berechtigten Ambitionen auf das Turnier in Minehead. Alle vier Athleten haben sich über die Players Championship Order of Merit 2026 qualifiziert, welche die besten 64 Spieler der Floor-Saison 2026 zusammenführt. Diese Rangliste bildet die Grundlage für die Teilnahmeberechtigung und resultiert direkt aus den Leistungen in den insgesamt 34 Turnieren der Players Championship. Besonders große Chancen auf eine Überraschung werden dem deutschen Akteur Schindler zugeschrieben, der als stärkster deutscher Vertreter ins Feld geht.

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Finanzierung und mediale Verfügbarkeit

Für die Zuschauer stellt sich die Frage nach der besten Verfolgung des Geschehens. Die Players Championship Finals können nicht im Free-TV verfolgt werden, was die Reichweite für nicht-abonnierende Fans einschränkt. Stattdessen hat der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN die exklusiven Übertragungsrechte erworben. DAZN wird die Begegnungen live zeigen und zudem spezielle Konferenzschaltungen anbieten, um die Vorerlebnisse und Hintergründe zu analysieren. Dies macht ein Abo für die direkte Live-Begleitung der deutschen Hoffnungsträger unerlässlich.

Auswirkungen auf die WM-Qualifikation

Die Ergebnisse der Players Championship Finals haben direkte Konsequenzen für die Qualifikation zur Darts-WM 2027. Da es sich um eines der letzten großen Formate vor der Weltmeisterschaft handelt, dienen die Ergebnisse als wichtiger Indikator für die aktuelle Verfassung der Teilnehmer. Die Spieler, die sich im Butlin's Minehead Resort behaupten können, starten mit größerem Selbstvertrauen in die Titelkämpfe. Für die deutschen Sportler ist es eine einzigartige Gelegenheit, sich gegen das internationale Feld zu profilieren und vor dem großen Finale auf der Wembley-Arena noch einmal Punkte im Ruf zu sammeln.