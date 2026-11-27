Die PDC Players Championship Finals 2026 in Minehead starten am 27. November. Vier Deutsche qualifizieren sich für das Finale, während Luke Littler fehlt.

Die Darts-Saison 2026 nähert sich ihrem bedeutenden Höhepunkt an den Ufern von Somerset. Vom 27. bis zum 29. November 2026 finden die Players Championship Finals im Butlin's Minehead Resort in England statt. Diese Veranstaltung gilt als letzte große Generalprobe vor dem Start der Darts-Weltmeisterschaft 2027. Für die deutsche Darts-Szene bieten die kommenden Tage eine seltene Gelegenheit, um international auf sich aufmerksam zu machen.

Teilnehmerfeld ohne Weltranglistenersten

Das Teilnehmerfeld der Players Championship Finals wird durch die Players Championship Order of Merit 2026 bestimmt. Die besten 64 Spieler dieser Rangliste haben sich den Zugang zu diesem elitären Turnier gesichert. Diese Rangliste setzt sich aus den Leistungen in insgesamt 34 Turnieren der Players Championship zusammen. Ein signifikanter Namensverlust fällt im aktuellen Feld auf. Der aktuelle Weltranglistenerste Luke Littler ist nicht dabei. Er hat sich nicht qualifiziert, da er sich für fast alle Turniere der Players Championship zurückgehalten hat. Zudem gibt es keine Wildcards, die einen Startplatz nachträglich ermöglichen würden. Seine Abwesenheit verändert die Dynamik des Feldes erheblich.

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Starkes Auftreten deutscher Athleten

Als direkte Konsequenz der fehlenden Wildcards und der niedrigen Beteiligung des Superstars der Szene eröffnen sich Chancen für andere Akteure. Vier deutsche Spieler haben sich über die Players Championship Order of Merit qualifiziert. Sie gehören zur Top 64 der Floor-Saison 2026 und dürfen somit am Geschehen in England teilnehmen. Dies ist eine bemerkenswerte Zahl für den deutschen Verband in einem so offenen Feld. Alle vier Athleten können mit Überraschungen rechnen, da das Feld durch die Abwesenheit der absoluten Top-Favoriten aufgeweicht wurde.

Innerhalb der deutschen Delegation werden die besten Aussichten dem Darter Schindler zugeschrieben. Analytiker und Experten sehen in ihm den Favoriten unter den Nationalspielern. Seine Leistung in der vorangegangenen Saison der Floor-Turniere hat ihn fest in der Top 64 verankert. Andere deutsche Teilnehmer müssen ebenfalls mit vollem Einsatz antreten, um in die oberen Tabellenrunden vorzudringen.

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Medienrechte und Sichtbarkeit

Die mediale Aufbereitung des Turniers erfolgt über spezifische Kanäle, die für internationale Fans zugänglich sind. Die Players Championship Finals können nicht im Free-TV verfolgt werden. Dies schließt den Empfang über Standard-Sender aus, die sonst oft Sportereignisse übertragen. Der kostenpflichtige Streaming-Anbieter DAZN hat sich die exklusiven Rechte gesichert. DAZN wird die Players Championship Finals live zeigen. Neben den direkten Übertragungen der Matches bietet der Dienst auch Konferenzschaltungen an. Dies ermöglicht eine detaillierte Begleitung des Turniers für zahlende Abonnenten.

Blick auf die Darts-WM 2027

Die Bedeutung dieses Turniers geht über die reine Platzierung hinaus. Es dient als zentraler Indikator für die Form der Spieler kurz vor der Hauptveranstaltung. Die Ergebnisse der Players Championship Finals fließen in die Bewertung für die Darts-WM 2027 ein. Spieler, die in Minehead stark abschneiden, gewinnen momentum. Die deutsche Mannschaft nutzt diese Phase, um Vertrauen in das eigene Spiel aufzubauen. Die Darts-WM 2027 steht kurz bevor und erfordert maximale Konzentration.

Alle Informationen zum Spielplan und zu den Übertragungen werden rechtzeitig vor den Spielen veröffentlicht. Fans können sich auf eine intensive sportliche Woche freuen. Das Butlin's Minehead Resort wird zum Epizentrum der Darts-Welt. Die vier deutschen Teilnehmer stehen vor der Aufgabe, ihre Qualifikation in Punkte umzumünzen. Für Schindler und die übrigen Deutschen ist dies die letzte Chance vor dem großen Finale der Saison.