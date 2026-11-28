Martin Schindler gelingt bei den Players Championship Finals eine irre Aufholjagd. Im Achtelfinale kommt es nun zum deutschen Duell.

Darts-Ikone Phil Taylor macht endgültig Schluss Martin Schindler gelingt bei den Players Championship Finals eine irre Aufholjagd. Im Achtelfinale kommt es nun zum deutschen Duell.

Players Championship Finals denkbar knapp mit 6:5 in den Legs gegen Cameron Menzies durch. Dabei lag Schindler bereits mit 1:5 hinten. Doch „The Wall“ gab sich nicht auf und schnappte sich fünf Legs in Folge zum Matchgewinn. Im Decider hatte Menzies sogar noch die Gelegenheit, mit dem Big-Fish die Partie zu entscheiden, verpasste jedoch den Dart auf das Bullseye.

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Glück für Schindler, der gleich seinen ersten Matchdart auf der Doppel-20 verwandeln konnte. © IMAGO/Every Second Media Der Strausberger spielte am Ende 96,72 Punkte im Drei-Dart-Average und verwandelte 42,86 Prozent seiner Versuche auf die Doppel. Menzies kam auf 92,74 Punkte im Schnitt und eine Doppelquote von 33,33 Prozent. Mit dem Sieg machte Schindler das deutsche Duell im Achtelfinale perfekt.