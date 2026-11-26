MediaMarkt und Saturn bieten PS5 zum UVP an Black Friday. Begrenzte Stückzahlen für GTA 6 Release. Early Bird Strategie empfohlen.

Sony Interactive und der Elektronik-Fachhandel MediaMarkt stehen kurz vor einem entscheidenden Moment für die Gaming-Community. Im Zuge der hocherwarteten Veröffentlichung von " Grand Theft Auto 6" (GTA 6) haben sich die Preise für die PlayStation 5 massiv erhöht. MediaMarkt plant, am Black Friday wieder Konsolen zum regulären Listenpreis anzubieten. Dies bietet eine seltene Chance für Spieler, die das Spiel zu einem fairen Preis erleben möchten.

Preisentwicklung und Marktsituation

Die Preise für die Konsolen von Sony haben in den letzten Wochen deutlich angezogen. Viele Käufer, die davon ausgingen, zum Releasezeitpunkt noch ein Gerät zu erhalten, sind nun mit überhöhten Preisen konfrontiert. Die Verfügbarkeit auf dem freien Markt ist stark eingeschränkt. MediaMarkt kündigte an, bestimmte Kontingente zum offiziellen Preis von 599,99 Euro auszugeben. Diese Strategie soll Kunden entlasten, die sonst auf Schwarzmarktpreise oder teure Bundle-Angebote zurückgreifen müssten.

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Begrenzte Verfügbarkeit und Lagerbestände

Die Stückzahlen, die MediaMarkt und der Schwestersaturn zur Verfügung stellen, sind deutlich begrenzt. Experten warnen, dass die Ware bereits wenige Minuten nach Ladenöffnung ausverkauft sein könnte. Aktuell sind die Geräte weder online zur Lieferung noch zur Abholung in den Filialen verfügbar. Dennoch zeigt der Online-Shop an, dass der Artikel bald wieder verfügbar sein wird. Es ist jedoch noch unklar, ob die angezeigten 599,99 Euro tatsächlich der finale Verkaufspreis sein werden.

Konkurrenz und Händlervergleiche

Ein Blick auf die Preise bei anderen Händlern bestätigt die Notwendigkeit eines solchen Angebots. Viele Konkurrenten verlangen weiterhin Zuschläge zum Listenpreis. Daher kann der Gang in die Filiale von MediaMarkt am Black Friday für Kurzentschlossene durchaus lohnenswert sein. Wer frühzeitig vor Ort ist, hat die beste Chance, eine Konsole zu ergattern. Online-Reservierungen sind in diesem speziellen Fall bisher nicht als Option bekannt. Dies erhöht den Wettbewerbsdruck für physische Kunden vor Ort.

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Erwartungen und Szenarien für Käufer

Die Situation birgt sowohl Chancen als auch Risiken für Verbraucher. Ein früher Besuch kann zu einer herben Enttäuschung führen, wenn die Regale leer sind. Andererseits kann der Besuch mit dem Erwerb einer neuen Konsole für rund 600 Euro enden. Dies ermöglicht ein sehr langes Wochenende mit dem neuen Titel "Grand Theft Auto 6". Wer plant, sich eine PlayStation 5 zuzulegen, sollte sich unbedingt früh auf den Weg machen. Die Konkurrenz um die wenigen Einheiten wird hart sein.

Zusammenfassung der Angebote

MediaMarkt und Saturn nutzen die hohe Nachfrage nach der Konsole, um ihre Bestände abzuschöpfen. Der Black Friday dient als zentrales Verkaufsereignis für diese Strategie. Die Garantie des Listenpreises ist ein starkes Argument gegen die aktuellen Inflationstendenzen bei Hardware. Kunden müssen jedoch mit schnellen Entscheidungen und kurzen Wegen rechnen. Die Planung ist entscheidend, um das Kontingent zu sichern.