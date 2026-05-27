PlayStation Plus wird teurer: Sony erhöht Preise für Essential-Mitgliedschaft

Sony hat die Preise für die günstigste PlayStation Plus Stufe Essential in einigen Regionen angehoben. Monatsabo kostet nun 9,99 Euro statt 8,99 Euro. Bestehende Abos bleiben zunächst verschont.

Gaming wird für viele Spieler immer teurer: Nach höheren Preisen für Konsolen und Zubehör hebt Sony jetzt auch die Kosten für seinen Online-Dienst PlayStation Plus an.

Betroffen ist zunächst die günstigste Mitgliedschaft Essential. Demnach steigen die Gebühren für die Abo-Stufe Essential in einigen Regionen. Welche Länder genau betroffen sind, ließ der Konzern offen.

Allerdings veröffentlichte Sony neben Dollar- und Pfund- auch Euro-Preise. Deshalb deutet vieles darauf hin, dass auch Deutschland von der Erhöhung betroffen sein wird. Für das Monatsabo werden künftig 9,99 Euro statt bisher 8,99 Euro fällig. Das Dreimonats-Abo steigt von 24,99 Euro auf 27,99 Euro.

Die teureren Varianten Extra und Premium bleiben vorerst unverändert. Die neuen Preise gelten laut Sony seit dem 20. Mai 2026. Immerhin: Bestehende Abonnements sind laut Sony zunächst nicht betroffen.

Wer sein laufendes Abo behält, muss vorerst keinen höheren Preis zahlen. Erst bei einer Kündigung oder Änderung greifen die neuen Gebühren. Auch das Jahresabo bleibt nach aktuellem Stand unverändert. Gleiches gilt für die höheren Abo-Stufen.

Ob Sony später weitere Preissteigerungen plant, ist bislang offen. Microsoft hatte zuletzt nach einer Erhöhung beim Game Pass heftige Kritik von Spielern einstecken müssen. Die Preise in der Gaming-Branche steigen seit Monaten deutlich an. Hersteller kämpfen mit hohen Produktionskosten, Speicherengpässen und einer schwierigen Weltwirtschaftslage.

Viele Unternehmen geben diese Belastungen direkt an ihre Kunden weiter. Sony hat bereits mehrfach die Kosten für seine Hardware erhöht. Die PlayStation 5 wurde in vielen Ländern teurer, nun folgt der Online-Dienst. Analysten gehen davon aus, dass die Preissteigerungen bei Abodiensten wie PlayStation Plus und Xbox Game Pass langfristig anhalten werden.

Die Nutzer müssen sich daher auf weitere Erhöhungen einstellen, falls die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht besser werden. Für viele Spieler stellt sich die Frage, ob sich ein Abo noch lohnt. Immerhin bieten die teureren Extra- und Premium-Stufen eine große Bibliothek mit Spielen. Sony wird die Preise voraussichtlich auch dort anpassen, wenn die Kosten weiter steigen.

Die Reaktion der Community bleibt abzuwarten. Bisher gibt es viel Kritik, aber kaum Alternativen zu den etablierten Plattformen





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Playstation Plus Preiserhöhung Sony Gaming Abonnement

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