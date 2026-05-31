Pleasure: Ein Film, der die Pornoindustrie auf den Kopf stellt

Der Film Pleasure bietet einen kompromisslosen Blick in die US-amerikanische Pornoindustrie und wird von der Presse als provokant und grenzüberschreitend bewertet.

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Mit Pleasure steht derzeit ein Film kostenlos in der ZDF-Mediathek zur Verfügung, der für seine freizügige Art eine FSK-18-Einstufung kassiert hat. Hinter der aufreizenden Erotik verbirgt sich aber eine Produktion, die einen kompromisslosen Blick in die US-amerikanische Pornoindustrie bietet - und von der Presse deshalb als provokant und grenzüberschreitend bewertet wurde. Die ZDF-Mediathek fällt immer wieder durch auffällige und teils ungewöhnliche Titel auf. Derzeit ist dort das viel diskutierte Drama Pleasure zu sehen.

Die Handlung dreht sich um eine 19-jährige Frau aus Schweden, die nach Kalifornien geht, um in der Pornoindustrie Fuß zu fassen. Der Film setzt sich nicht nur mit Themen wie BDSM und unterschiedlichen sexuellen Praktiken auseinander, sondern rückt auch die schwierigen Seiten sowie die Herausforderungen der Pornoindustrie in den Mittelpunkt. Durch seine bewusst dokumentarisch anmutende Inszenierung entsteht eine besonders realistische und intensive Atmosphäre.

Zudem wirken zahlreiche echte Pornodarstellerinnen und -darsteller im Film mit. Da Pleasure in Deutschland ab 18 Jahren freigegeben ist, kann er in der ZDF-Mediathek regulär nur nach vorheriger Anmeldung gestreamt werden. Alternativ ist das Drama täglich ab 23 Uhr auch ohne Login verfügbar. Die internationale Presse reagierte mit viel Zuspruch auf Pleasure: Auf dem Review-Aggregator Rotten Tomatoes fallen 88 % der Kritiken positiv aus.

Zahlreiche Filme, Theaterstücke und Bücher haben sich bereits mit diesem Prozess des moralischen und spirituellen Verfalls aufgrund körperlicher Misshandlung befasst, doch Pleasure zeichnet sich dadurch aus, dass es diesen Prozess auf besonders anschauliche und realistische Weise darstellt. Amazon-Knaller: Hunderte Filme kosten bei Prime Video heute nur 99 Cent Wenn euch der ungewöhnliche Film also neugierig gemacht hat, solltet ihr nicht zu lange zögern: Filme wie Pleasure sind in der ZDF-Mediathek meist nur zeitlich begrenzt verfügbar. Überall anders müsst ihr extra bezahlen





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