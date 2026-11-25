Eine ihrer schlimmsten Hasswellen im Internet erlebte Grünen-Chefin Franziska Brantner ausgerechnet, nachdem sie öffentlich über ihr Leben als alleinerziehende Mutter gesprochen hatte.

Eine ihrer schlimmsten Hasswellen im Internet erlebte Grünen-Chefin Franziska Brantner ausgerechnet, nachdem sie öffentlich über ihr Leben als alleinerziehende Mutter gesprochen hatte.

„Plötzlich kamen Sätze wie: Es sei ja klar, dass ich allein sei, ich müsse mich nur anschauen. ‚Dich will doch keiner ficken.

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‘ Das war wirklich ekelhaft. Richtig ekelhaft“, berichtet Brantner in „Bild“ im Rahmen der „Bild-Initiative gegen Gewalt an Frauen“. Besonders erschreckt habe sie, dass es nicht um eine politische Entscheidung oder einen politischen Streit gegangen sei.

„Ich hatte einfach über mein Leben als alleinerziehende Mutter gesprochen. Allein damit wird man als Frau heute zur Zielscheibe.

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“Die Grünen-Chefin erlebt Hass im Netz nach eigenen Angaben seit vielen Jahren. Politische Beschimpfungen wie „Ökofaschistin“ könne sie aushalten. Bei Frauen komme jedoch eine andere Form der Herabwürdigung hinzu.

„Männer sexualisieren, demütigen, entmenschlichen uns“, sagt Brantner. Man vermittle ihr immer wieder: „Du bist eigentlich nur ein dummes, hässliches Mädchen. Irgendein Mann erzählt dir dann schon, was du zu sagen hast.

“ Brantner sagt, dass solche Angriffe auch an ihr nicht spurlos vorbeigingen. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es verletzt mich überhaupt nicht. “ Ziel eines Teils der Angriffe sei es nach ihrer Überzeugung, Frauen einzuschüchtern und aus der Öffentlichkeit zu drängen. „Dahinter steckt ein Geschäftsmodell, das Frauen zum Schweigen bringen soll.

“ Es gehe darum, dafür zu sorgen, „dass ich den Mund halte, dass ich sogar aufhöre, Politik zu machen“. Brantner fordert deshalb stärkere Gesetze gegen digitale Gewalt und vor allem eine konsequentere Durchsetzung bestehender Rechte. Auch Hilfsangebote müssten tatsächlich bei den betroffenen Frauen ankommen. Die Grünen-Chefin warnt auch vor Folgen für die Demokratie: „Was passiert, wenn Frauen lernen, dass Hass der Preis für Öffentlichkeit ist?

Dann findet die Öffentlichkeit irgendwann ohne sie statt.

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“ Ihr Appell: „Leute, gewöhnt euch nicht dran! “Auch die Grünen-Politikerin Ricarda Lang fordert ein härteres Vorgehen gegen digitale Gewalt gegen Frauen. Sexualisierte Deepfakes müssten strafbar gemacht, soziale Netzwerke stärker reguliert und das Prinzip „Nur Ja heißt Ja“ im Strafrecht verankert werden. Die heute 32-jährige Bundestagsabgeordnete erlebt nach eigenen Angaben seit Jahren Hass im Netz, darunter Vergewaltigungs- und Morddrohungen.

Anfangs habe sie jeden Kommentar gelesen.

„Am Anfang bin ich oft in ein schwarzes Loch gefallen“, sagt Lang. Mit der Zeit habe sie gelernt, anders damit umzugehen.

„Ich brauche ein dickes Fell, aber ich will mir keine Rüstung anlegen, ich will auch in der Politik Mensch bleiben. “