Bis zu vier Millionen Norweger sollen ihre Religionszugehörigkeit überprüfen. Hintergrund sind überraschende Beschwerden – und staatliche Fördergelder.

Tausende Menschen sollen ohne ihr Wissen Religionsgemeinschaften angehören. Jetzt greift Norwegen durch – auch wegen staatlicher Zuschüsse. Plötzlich Mitglied einer Religionsgemeinschaft – ohne jemals zugestimmt zu haben?

Genau das soll in Norwegen zahlreichen Menschen passiert sein. Die Regierung zieht nun Konsequenzen: Ab Montag verschickt der Staat SMS an Millionen Einwohner, um ihre Mitgliedschaften überprüfen zu lassen. Hintergrund sind zahlreiche Fälle, in denen Menschen offenbar ohne ihr Wissen als Mitglieder von Glaubensgemeinschaften registriert wurden.

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Das ist auch finanziell brisant: Denn in Norwegen richtet sich die staatliche Förderung registrierter Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften nach deren Mitgliederzahl. Die Nachrichten sollen ab dem 30. November schrittweise verschickt werden. Angeschrieben werden alle Einwohnerinnen und Einwohner, die mindestens 15 Jahre alt und als Mitglieder einer Religionsgemeinschaft eingetragen sind.