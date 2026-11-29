Mitten im Topspiel verstummen beide Fanlager. Ein Zuschauer musste notärztlich versorgt werden.

Beim Bundesliga-Kracher zwischen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen hat es einen medizinischen Notfall auf der Tribüne gegeben. Die Fans wurden komplett still. Beim Bundesliga-Topspiel zwischen Borussia Dortmund und Bayer 04 Leverkusen am Sonntagabend ist das sportliche Geschehen plötzlich in den Hintergrund gerückt.

Während der Partie kam es zu einem medizinischen Notfall auf der Tribüne, eine Person im Oberrang musste notärztlich versorgt werden. Die Fans stellten ihren Support ein. Mittlerweile befindet sich der Zuschauer im Krankenhaus. Bereits kurz vor der Halbzeitpause wurde es ungewöhnlich still im sonst so lauten Signal Iduna Park in Dortmund.

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Nach Informationen des übertragenden TV-Senders DAZN gab es einen medizinischen Notfall im Oberrang des Leverkusener Gästeblocks. Genauere Informationen gab es zunächst nicht.