Plug-in-Hybriden-Akkus: Unterschiede in der Restkapazität und Gesundheitszustand

Generational hat untersucht, wie es um die Batteriezustände bei Plug-in-Hybriden steht und was Käufer bei einem Gebrauchtkauf beachten müssen. Die Analyse zeigte Unterschiede in der Restkapazität und Gesundheitszustand der Batterien.

Der britische Akku-Experte Generational hat das jetzt genauer untersucht. BILD verrät, wie es um die Batteriezustände bei Plug-in-Hybriden steht und was Sie bei einem Gebrauchtkauf beachten müssen!

Plug-in-Hybride, die sowohl mit Verbrennungsmotor als auch elektrisch und per Steckdose geladen werden, sind seit fast zwanzig Jahren auf dem Markt. Ihr Anteil am Fahrzeugbestand stieg dank staatlicher Förderungen deutlich an. 2024 waren in Deutschland bereits rund eine Million dieser Fahrzeuge zugelassen. Generational hat für seinen "Battery Performance Index" im März 2026 eintausend Akkus von gebrauchten Plug-in-Hybriden analysiert und mit ebenso vielen verglichen. Die Fahrzeuge waren zwischen einem und zwölf Jahren alt.

Ergebnis: PHEV-Akkus hatten im Schnitt noch 94,27 Prozent ihrer Kapazität, Elektroauto-Akkus 94,94 Prozent. Interessant: 4,7 Prozent der PHEV-Batterien lagen unter 85 Prozent Restkapazität, bei Elektroautos waren es nur 1,5 Prozent. Laut Oliver Phillpott, CEO von Generational, liegt das an den unterschiedlichen Nutzungsweisen der Hybriden. Manche Fahrer nutzen häufiger den Verbrenner, andere den Elektroantrieb.

Auszug eines Batterie-Zertifikats von Generational, hier für ein reines Elektroauto, das Tesla Model 3. Die Wichtigste Info: Der Prozentwert für den State of Health, den Gesundheitszustand der Batterie, erklärt Phillpott. Bei Plug-in-Hybriden ist der Verschleiß der Batterie variabler. Zwei gleich alte Plug-in-Modelle können daher sehr unterschiedliche Akku-Zustände haben.

Eine gründliche Akku-Analyse ist deshalb für Käufer und Händler entscheidend, um den Fahrzeugwert richtig einzuschätzen





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