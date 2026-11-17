Mauricio Pochettino rät Pep Guardiola, das Angebot der US-Nationalmannschaft anzunehmen. Doch der Spanier möchte zunächst Pause machen.

Der Argentinier Mauricio Pochettino hat einen konkreten Rat für Pep Guardiola ausgesprochen. Der 54-jährige Ex-Trainer der US-Nationalmannschaft empfiehlt dem 55-jährigen Spanier, den Posten bei den "US Boys" anzunehmen. Dies geschah im Zusammenhang mit der Kündigung von Pochettino bei Manchester United.

Pochettino begründet die Empfehlung für Guardiola

Pochettino erklärte am Montag öffentlich, warum er zu diesem Schritt rät. Er betonte, dass der momentane Zeitpunkt perfekt sei, um zum US-Verband zu wechseln. Nach seinen Worten läuft alles nach Plan und in die richtige Richtung. Er fügte hinzu, dass Guardiola die Chance unbedingt nutzen sollte, da dort gute Spieler und nette Menschen auf ihn warten.

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Der Argentinier versicherte zudem, dass die Spieler in den USA gut zu Guardiolas Taktikstil passen würden. Diese Aussage verdeutlicht Pochettinos positive Einschätzung der strukturellen und sportlichen Lage bei der US-Nationalmannschaft. Er sieht hier eine einzigartige Gelegenheit für einen renommierten Trainer.

Emotionaler Abschied und Guardiolas Pläne

Die Bedeutung des Postens für Pochettino zeigte sich deutlich bei seiner Verabschiedung. Der Argentinier brach in Tränen aus und bezeichnete seinen Weggang als sehr traurige Entscheidung. Dennoch verlässt er die "US Boys" nach nur zwei Jahren Amtszeit.

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Im Gegensatz dazu wirkt Guardiola bisher unentschlossen bezüglich einer schnellen Rückkehr. Vor einigen Monaten erklärte er, aus psychologischer Sicht gar nichts zu vermissen. Er verwies darauf, dass er mit 37 Jahren als Trainer begonnen habe und sein ganzes Leben um den Fußball gedreht habe.

Der Spanier gab an, das Leben außerhalb des Sports entdecken und Freude an anderen Dingen finden zu wollen. Er betonte, dass er seinen Job zwar liebe, aber der Zeitpunkt zum Aufhören irgendwann käme. Ob er ein halbes Jahr nach seinem letzten Spiel mit Manchester City wirklich zurückkehren will, bleibt fraglich.

Konkurrenz und weitere Kandidaten im Blick

Neben Guardiola sind weitere Trainer mit dem Posten in Verbindung gebracht worden. Unter anderem wurde der Ex-96-Star Steve Cherundolo, 47 Jahre alt, als möglicher Nachfolger genannt. Auch Pellegrino Matarazzo, 48 Jahre alt, stand im Fokus der Gerüchteküche.

Matarazzo hat als Coach bei Stuttgart und Hoffenheim Erfahrung gesammelt. Seine Nennung zeigt, dass der Verband oder die Interessenvertretung mehrere Profile prüft. Die Auswahl reicht von internationalen Größen wie Guardiola bis zu erfahrenen deutschen Trainern.

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Ausblick auf die Nachfolge und Strategie

Die Entscheidung über den neuen Nationaltrainer wird die Strategie der US-Nationalmannschaft maßgeblich beeinflussen. Pochettinos Rat zielt darauf ab, die aktuelle Momentum zu nutzen, bevor sich das Umfeld ändert.

Für Guardiola könnte die Entscheidung komplex sein, da er öffentlich eine Pause einlegte. Die Spannung bleibt hoch, ob er die Ratschläge seines Kollegen befolgt. Die US-Nationalmannschaft steht vor einer entscheidenden Phase in ihrer Entwicklung.