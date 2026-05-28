Pochettino teilt EM-Aus per E-Mail mit und erklärt seine Gründe

US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino hat die nicht berücksichtigten Spieler für die Heim-WM per E-Mail informiert, statt sie anzurufen. Er begründet dies mit seiner eigenen Spieler-Vergangenheit und dem Wunsch, den Betroffenen keine unangenehmen Gespräche aufzwingen zu müssen. Trotzdem lastet die Verantwortung emotional schwer auf ihm.

US-Nationaltrainer Mauricio Pochettino hat für die Bekanntgabe seines WM- Kader s einen ungewöhnlichen Weg gewählt. Anstatt die nicht berücksichtigten Spieler persönlich anzurufen, teilte er ihnen die Entscheidung per E-Mail mit.

Dies begründete er am Mittwoch mit seiner eigenen Erfahrung als Spieler. Er erklärte, dass er selbst früher nicht gewünscht hätte, dass sein Trainer ihn anruft, wenn er nicht nominiert wird. Pochettino fragte rhetorisch, was er in einem solchen Gespräch sagen solle, außer zu lügen. Er betonte, dass ein ernsthaftes Gespräch vor der Entscheidung sinnvoll sei, danach aber zu spät.

Trotz dieser pragmatischen Methode liegt ihm das Schicksal der Spieler sehr am Herzen, wie er versicherte. Die nicht nominierten Akteure beschäftigen ihn so sehr, dass er in den letzten zwei Wochen kaum geschlafen habe und sich selbst über die 26 nominierten Spieler nicht vollständig freuen könne. Der emotionale Druck ist für ihn besonders hoch, da die USA das Heimturnier ausrichten und jeder Spieler eine einmalige Chance auf eine WM-Teilnahme erhält.

Pochettino bestritt selbst 20 Länderspiele für Argentinien und weiß um die Bedeutung des Events. Die US-Mannschaft startet in Gruppe D gegen Paraguay, Australien und die Türkei. Vor der WM steht zudem ein letzter Test gegen die deutsche Nationalmannschaft in Chicago an, der am 6. Juni stattfinden wird.

Der endgültige Kader der USA für die Heim-WM setzt sich aus den folgenden Spielern zusammen. Im Tor stehen Chris Brady von der Chicago Fire, Matt Freese von New York City FC und Matt Turner von den New England Revolution.

In der Abwehr wurden Sergio Dest von PSV Eindhoven, Alex Freeman von Villarreal, Mark McKenzie von Toulouse FC, Tim Ream von Charlotte FC, Chris Richards von Crystal Palace, Antonee Robinson von Fulham, Miles Robinson von FC Cincinnati, Joe Scally von Borussia Mönchengladbach und Auston Trusty von Celtic Glasgow nominiert. Das Mittelfeld bilden Tyler Adams von Bournemouth, Sebastian Berhalter von den Vancouver Whitecaps, Weston McKennie von Juventus, Giovanni Reyna von Gladbach, Cristian Roldan von den Seattle Sounders und Malik Tillman von Bayer Leverkusen.

Im Angriff sind Brenden Aaronson von Leeds United, Max Arfsten von Columbus Crew, Folarin Balogun von Monaco, Ricardo Pepi von PSV Eindhoven, Christian Pulisic von AC Milan, Timothy Weah von Olympique Marseille, Haji Wright von Coventry City und Alejandro Zendejas von Club América aufgelistet





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