Mauricio Pochettino startet bei Manchester United. Fünf alte Assistenten von Michael Carrick verlassen den Klub. Ein Blick auf die Umstrukturierung und das erste Spiel.

Die Ära um Mauricio Pochettino hat am Mittwoch ihren offiziellen Beginn in Manchester gefunden. Mit dem neuen Cheftrainer ziehen auch personelle Veränderungen ein, die die Struktur des Trainerteams von Manchester United fundamental verändern. Der argentinische Trainer ist direkt aus den Vereinigten Staaten angereist, um seine Arbeit bei den Red Devils aufzunehmen, während das Umfeld des entlassenen Vorgängers Michael Carrick aufgelöst wird.

Fünf Mitglieder des ehemaligen Stabes müssen den Traditionsverein verlassen. Die offizielle Bestätigung durch den Klub umfasst Jonny Evans, Steve Holland, Jonathan Woodgate, Travis Binnion und den Torwarttrainer Craig Mawson. Alle fünf gehörten zum technischen Umfeld des zuvor beurlaubten Michael Carrick. Diese Maßnahme markiert den endgültigen Schnitt zu der vorherigen Führungsriege und signalisiert den klaren Willen zur Neuaufstellung.

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Personalie Jonny Evans endet nach drei Titeln

Besonders der Weggang von Jonny Evans wird bei den Fans für große Trauer sorgen. Der 38-jährige Ex-Innenverteidiger ist in zwei Amtszeiten insgesamt 241 Pflichtspiele für Manchester United gelaufen. Unter Trainer-Legende Sir Alex Ferguson gewann er dreimal die Meisterschaft: 2009, 2011 und 2013. Nach seinem Karriereende im Sommer 2025 wechselte er zunächst in eine Funktion als Verantwortlicher für Leihspieler und Nachwuchsentwicklung, bevor er im Januar als Trainer zurückkehrte.

Auch Steve Holland muss gehen, obwohl der frühere Co-Trainer der englischen Nationalmannschaft erst im Januar zu United gekommen war und Carrick als Assistent unterstützt hatte. Jonathan Woodgate arbeitete bereits bei Middlesbrough mit Carrick zusammen und ist damit eine weitere Verbindung zur alten Trainerschaft. Travis Binnion war zuvor fünf Jahre bei United tätig, während Craig Mawson seit 2019 zum Trainerstab gehört und unter mehreren United-Trainern gearbeitet hat.

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Umfeld von Michael Carrick wird komplett abgebaut

Der personelle Umbruch hatte bereits vor der offiziellen Bekanntgabe begonnen. Das Fachportal Training Ground Guru berichtete, dass auch Leistungsanalyst Jack Riley den Klub nach Carricks Entlassung verlassen hat. Damit sind neben dem ehemaligen Cheftrainer bereits sechs Mitarbeiter aus dem bisherigen Umfeld ausgeschieden. Dieser massive Abbau zeigt die Tiefe der Krise, die der Klub durchlaufen muss, und die Notwendigkeit eines kompletten Neustarts auf allen Ebenen.

Pochettino bringt seinerseits ein vertrautes Team mit nach Manchester. Der Argentinier arbeitet künftig unter anderem wieder mit seinen langjährigen Assistenten Jesus Perez und Miguel D'Agostino zusammen. Dazu kommen Torwarttrainer Toni Jimenez, Analyst Alec Scott und sein Sohn Sebastiano Pochettino, der als Sportwissenschaftler arbeitet. Auch Kraft- und Konditionstrainerin Silvia Tuya soll laut englischen Medien zum neuen Stab gehören.

Erstes Spiel am 22. November gegen Liverpool

Der Klub hat bislang fünf neue Mitarbeiter offiziell vorgestellt. Pochettino selbst ist am Mittwoch in Manchester angekommen. Zuvor hatte er die US-Nationalmannschaft noch zu zwei Siegen gegen Haiti geführt und damit seine Arbeit als Nationaltrainer beendet. Anschließend ging es direkt von Cincinnati nach England. Pochettino ist in seinen ersten Worten als United-Trainer sehr aufgeregt und beschreibt es als Ehre und Privileg, bei diesem großartigen Klub zu sein.

Bereits am Dienstag hatte er mit Blick auf die schwierige Aufgabe um Geduld gebeten und um Zeit geworben. Viel Zeit bleibt ihm allerdings nicht für die erste große Aufgabe. Bereits am Sonntag, dem 22. November um 17.30 Uhr, steht das brisante Auswärtsspiel beim FC Liverpool an. Manchester United steckt in einer sportlichen Krise und steht nach nur einem Sieg aus den ersten zehn Ligaspielen mit acht Punkten auf dem 18. Tabellenplatz. Pochettino soll den Traditionsklub schnell aus der Abstiegszone führen.