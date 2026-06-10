Pochettino will Druck fernhalten, gute Emotionen erzeugen

Trainer Mauricio Pochettino hat vor dem Turnier-Auftakt der USA-Nationalmannschaft erklärt, dass er die Nationalhymne seines Teams nicht mitsingen wird. Gleichzeitig formulierte er eine Vision für das Turnier, um gute Emotionen zu erzeugen und Botschaften des Aufbaus zu senden, nicht der Zerstörung.

Der erste Gegner der USA ist Paraguay ((3 Uhr/MagentaTV). Kurz vor dem Turnier-Auftakt sorgte Trainer Mauricio Pochettino (54) für Gesprächsstoff. Der Argentinier erklärte, dass er die Nationalhymne seines Teams nicht mitsingen wird.

Nationaltrainer Pochettino betonte, dass er die USA nur durch den Sport repräsentiere und dafür bezahlt werde. Er fügte hinzu, dass er die Hymne zum Beispiel – er werde sie nicht mitsingen. Stattdessen versprach er, alles zu geben, um das Land würdig zu vertreten. Das Turnier ist bereits überlagert von politischen Debatten.

USA steht unter Präsident Donald Trump innenpolitisch und international unter Druck. Pochettino will diesen Druck von seiner Mannschaft fernhalten. Er meint, wir sind alle sensibel gegenüber Ungerechtigkeit in der Welt. Niemand will Gewalt, alle wollen, dass alle glücklich sind, genug zu essen haben.

Unsere Aufgabe ist es, ein Team auf eine WM vorzubereiten. Gleichzeitig formulierte Pochettino eine fast philosophische Vision für das Turnier. Seine Hoffnung: Gute Emotionen zu erzeugen. Zuneigung, Freude, Hoffnung, Liebe, Empathie.

Trainer und Spieler müssen Botschaften des Aufbaus senden, nicht der Zerstörung. Pochettino, der einst mit Tottenham Hotspur ins Champions-League-Finale 2019 einzog, übernahm die US-Nationalmannschaft im September 2024. Das erklärte Ziel bei dieser Heim-WM: mindestens das Achtelfinale – dort war für die USA zuletzt 2022 Schluss





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