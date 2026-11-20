Podcaster Tommi Schmitt erwähnt im COPA TS Podcast, seine Cousine sei mit Dani Olmo zusammen. Da Laura Abla mit Olmo liiert ist und denselben Nachnamen trägt, entstehen Gerüchte über eine Familienzugehörigkeit.

Podcaster Tommi Schmitt und Influencerin Laura Abla stehen seit Kurzem im Mittelpunkt medialer Spekulationen über eine mögliche familiäre Verbindung. Die Vermutungen wurden durch eine spontane Äußerung von Schmitt in seiner Fußballsendung " COPA TS" ausgelöst, die jetzt viral ging und die digitale Öffentlichkeit beschäftigt. Beide Persönlichkeiten sind in Deutschland bereits etabliert und genießen hohes Ansehen, doch eine direkte Blutsverwandtschaft war für ihre Millionen von Hörern und Followern bisher ein unbekanntes Faktum.

Dani Olmo Verbindung löst Spekulationen aus

Tommi Schmitt, der 37-jährige Comedian hinter dem erfolgreichen Podcast "Gemischtes Hack", machte während eines Interviews mit dem Ex-Nationalspieler Christoph Kramer, der 35 Jahre alt ist, eine remarkable Aussage. Im Gespräch über die Einwurftechnik von Nationalspieler Brajan Gruda, 22, fiel Schmitts Blick auf die Möglichkeit, dass gegnerische Mannschaften den Podcast konsumieren könnten. Er erwähnte dabei lässig: "Es kann natürlich sein, hört diesen Podcast, weil meine Cousine ist ja mit ihm zusammen." Dieser Satz bezog sich indirekt auf den spanischen Fußballstar Dani Olmo, 28, der beim FC Barcelona unter Vertrag steht.

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Gemeinsamer Nachname und soziale Medien

Die These einer Verwandtschaft gewann schnell an Glaubwürdigkeit, da Laura Abla bürgerlich Laura Schmitt heißt. Dieser Vorname ist in Deutschland weit verbreitet, aber die Kombination aus dem familiären Bezug zu Olmo und dem identischen Familiennamen weckte großes Interesse. Schmitt wuchs in Detmold in Nordrhein-Westfalen auf, während Laura Abla aus Mitling-Mark in Ostfriesland stammt, Niedersachsen. In einer früheren Folge von "Gemischtes Hack" erwähnte Schmitt bereits Verwandte in der Region Niedersachsen, was geografisch mit Lurias Herkunftsort übereinstimmen könnte. Beide Influencer folgen einander auf Instagram, wo Tommi Schmitt rund eine Million Follower und Laura Abla 585.000 Anhänger hat.

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Laura Abla reagiert auf Nepo-Baby Vorwürfe

Laura Abla, die neben ihrer Tätigkeit als Influencerin und Model auch mit dem Podcast "Ziemlich beste Fremde" erfolgreich ist, reagierte auf die anhaltenden Spekulationen mit einer ironischen Geste. Auf Instagram kommentierte sie die Diskussionen mit den Worten: "Ok, ich bin Nepo Baby. I'm sorry." Der Begriff "Nepo Baby" beschreibt Personen, die potenziell von bekannten oder einflussreichen Verwandten profitieren. Olmo und Abla sind seit April 2023 ein Paar und traten auch bei der WM 2026 in den USA gemeinsam mit dem WM-Pokal auf. Ob Schmitts Aussage ernst gemeint war oder Laura die Gerüchte nur aus下 Unterhaltungswert nicht aufklärt, bleibt zunächst im Dunkeln.

Erfolg von Gemischtes Hack und digitale Reichweite

Die Dynamik um diese potenzielle Verwandtschaft findet vor dem Hintergrund des enormen Erfolgs von Schmitts Projekten statt. "Gemischtes Hack", das zusammen mit Felix Lobrecht, 37, produziert wird, hat laut Spotify mehr als eine Milliarde Streams erreicht und ist der zweitmeistgestreamte Podcast der Plattform weltweit. Diese enorme Reichweite erklärt, warum Details aus privaten Gesprächen oder beiläufigen Bemerkungen so schnell in die öffentliche Wahrnehmung dringen. Hörer und Fans deuten die Hinweise sorgfältig, wobei die meisten Eingefleischten der Meinung sind, dass Schmitts Aussage im COPA TS Podcast nicht als bloßer Witz gemeint war. Das "Familiengeheimnis" bleibt somit vorerst unbestätigt, aber hochinteressant für die digitale Community.