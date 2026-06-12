Podiumsskandal nach Monaco: Alpine gewinnt Protest, Gasly nachträglich Dritter - Hadjar fällt auf Vierten

Ein Fehlmessungs‑Fehler in der Boxengasse führte zu falschen Zeitstrafen. Alpine protestierte erfolgreich, Pierre Gasly erhielt den dritten Platz zurück, während Isack Hadjar nur Vierter bleibt. Der Vorfall könnte die WM‑Punkteverteilung entscheidend beeinflussen.

Ein Skandal erschüttert die Formel‑1 nach dem Grand‑Prix von Monaco: Auf dem offiziellen Podium stand der 21‑jährige Isack Hadjar zusammen mit dem Sieger Kimi Antonelli und dem viermaligen Weltmeister Lewis Hamilton, doch nachträglich wurde Hadjar lediglich zum Vierten erklärt.

Dieser Vorfall ist das Resultat eines langwierigen Disputes, der erst nach dem Rennen komplett aufgeklärt wurde. Der französische Fahrer Pierre Gasly, der ursprünglich als Dritter über die Ziellinie gefahren war, erhielt nach einem Protest des Alpine‑Teams die dritte Platzierung zurück. Das Alpine‑Team hatte Einspruch gegen zwei Zeitstrafen in Höhe von je fünf Sekunden eingelegt, die Gasly am Ende des Rennens wegen angeblicher Überschreitung des Tempolimits von 60 km/h in der Boxengasse auferlegt worden waren.

Laut den offiziellen Messungen der Formel 1 war Gasly nur 0,1 km/h bzw. 0,4 km/h zu schnell - ein Betrag, der nach geltendem Regelwerk dennoch eine Strafe nach sich zog. Alpine jedoch konnte durch eigene Messungen nachweisen, dass die zugrundeliegenden Daten fehlerhaft waren. Die Rennserie hatte die Durchschnittsgeschwindigkeit der Fahrer anhand zweier Messpunkte in der Boxengasse ermittelt, wobei die Distanz zwischen den Zeitschleifen fälschlicherweise mit veralteten Werten berechnet wurde.

Durch eine kürzlich überarbeitete Einfahrt in die Pit‑Lane betrug der Abstand zwischen den Messpunkten nur 26,15 Meter statt der zuvor angenommenen 26,92 Meter - ein Unterschied von lediglich 77 Zentimetern, der jedoch zu einer fehlerhaften Überschreitung des Tempolimits führte. Der Fehlbetrag verursachte bei mehreren Fahrern Strafzeiten, darunter auch die Mercedes‑Fahrer George Russell und McLaren‑Pilot Oscar Piastri, die jedoch auf einen Protest verzichteten.

Dieser Verzicht erwies sich im Nachhinein als fataler Fehler, denn wäre Russell nicht auf die Strafen verzichtet, hätte er den dritten Platz belegt und damit 15 WM‑Punkte mehr erhalten - ein entscheidender Vorsprung im Kampf um die Team‑ und Fahrerwertung gegenüber seinem Teamkollegen Kimi Antonelli. Der Skandal wirft ein grelles Licht auf die Präzision der technischen Regelwerke und die Notwendigkeit genauer Messinstrumente im Hochleistungssport. Die F1‑Organisation hat angekündigt, die Messmethoden zu überprüfen und mögliche Anpassungen vorzunehmen, um zukünftige Fehler auszuschließen.

Gleichzeitig bleibt offen, ob weitere Teams die bereits verhängten Strafen anfechten werden, wenn sich die fehlerhaften Messdaten bestätigen. Der Vorfall hat nicht nur die Platzierungen des aktuellen Rennens verändert, sondern könnte langfristige Konsequenzen für die Punktevergabe, die Team‑Strategien und das Vertrauen in die Integrität des Sports haben. Die Debatte um die richtige Handhabung von Zeitstrafen und die Verantwortung der Rennleitung wird in den kommenden Wochen weitergehen, während die Fahrer und Teams gespannt die nächsten Entscheidungen der Formel‑1‑Kommission verfolgen





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Formel 1 Podiumsskandal Alpine‑Protest Zeitstrafen Monaco‑GP

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