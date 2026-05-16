Pokal-Erfolg für Bamberg: Bitterer Sieg im Finale gegen Ex-Team Ulm

In einem turbulenten Finale gegen Ulm gewinnt Trainer-Fuchs Anton Gavel und Bamberg den Pokal. Mit einem völlig verrückten 12:0-Start in die letzten zehn Minuten überrollt die Mannschaft von Trainer-Fuchs Anton Gavel Ulm und siegt mit einem knappen 80:74.

Der Pokal sieger trifft auf den noch aktuellen Vizemeister. Das Spiel beginnt mit zwei Ehrungen für Bamberg: Coach Anton Gavel (41) wird als Trainer des Jahres geehrt und Ejiofor Onu (26) als bester Defense-Spieler der Liga.

Trotz der Ehrungen tauchte Ulm in der ersten Halbzeit schnell in Führung und blieb sie bis zur Halbzeit. Bamberg hatte jedoch mit vielen Fehlwürfen zugkräftig zu kämpfen. Dennoch zeigte sich Patrik Femerling überrascht:"Damit habe ich nicht gerechnet. Bamberg hat die beste Rückrunde gespielt, gleich zwölf der letzten 13 Spiele gewonnen, ist eigentlich die Mannschaft der Stunde.

In den letzten zehn Minuten der zweiten Halbzeit zeigte Manuschon aber dass er die Playoff-Intensität fehlt. Demarcus Demonia zeigt mit seiner Slip-Show vor den Schiedsrichtern, wie genervt er reagiert. Bamberg bekam später einen Freiwurf-Pfiff, aber die Schiedsrichter voteten anders und den Punkten ging Ulm ein. Somit gewinnen Trainer-Fuchs Anton Gavel und Bamberg gegen sein Ex-Team, als Vizemeister-Falle hat Ulm die klare bessere Mannschaft gewesen. Das Spielět gelaufen eine überraschende und spannende Begegnung zwischen beiden Mannschaften





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Pokal Final Wechselვენ Überraschung Intensität Eiffener Ulm

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bayerns Fußballerinnen gewinnen auch DFB-PokalDie Fußballerinnen des FC Bayern München haben nach der deutschen Meisterschaft auch den DFB-Pokal gewonnen. Im Finale gegen den VfL Wolfsburg setzten sich die Münchnerinnen klar durch.

Read more »

Bahnprojekt Ulm–Augsburg: Probebohrungen zeigen die BodenbeschaffenheitProbebohrungen geben Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit der geplanten Strecke. Dort, wo der Tunnel Scheppacher Forst entstehen soll, wird besonders tief gegraben.

Read more »

Finale des TTC Austria im Tv: Von Sensationen und Misserfolgen in der FinaleDas Finale des TTC Austria stellte ein abwechslungsreiches Spektakel her.

Read more »

SSV Ulm 1846 Fußball: „Jo“ Reichert bleibt auch in der Regionalliga an BordDas letzte Spiel der Saison verliert der SSV Ulm 1846 Fußball mit 2:3 gegen Rot-Weiss Essen. Viel wichtiger ist an diesem Tag aber eine Botschaft: Die Identifikationsfigur bleibt bei den Spatzen.

Read more »