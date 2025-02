Pokal-Highlight: Rödinghausen gegen Verl

Das Viertelfinalspiel im Westfalenpokal zwischen dem SV Rödinghausen und dem SC Verl kann am Mittwoch Abend stattfinden. Der Platz im Häcker Wiehenstadion ist bespielbar, die Voraussetzungen für ein packendes Pokal-Derby sind somit gegeben.

Rödinghausen. Am Mittwoch Vormittag meldete sich der Sport chef des SV Rödinghausen höchstpersönlich - mit guten Nachrichten: Das Pokal spiel heute Abend im Häcker Wiehenstadion zwischen dem SV Rödinghausen und SC Verl kann stattfinden. Anstoß ist um 19 Uhr. Am Dienstag hatten die Verantwortlichen beim SVR noch gezögert, ein weißer Teppich hatte sich auf dem Grün im Häcker Wiehenstadion breitgemacht.

Eine Begehung am Mittwoch Vormittag brachte nun das positive Ergebnis: Der Platz ist bespielbar, das Pokal-Highlight bei Flutlicht kann steigen. Trainer Farat Toku gibt sich kämpferisch Im Duell mit dem Sportclub möchte die Elf von Trainer Farat Toku den Einzug ins Halbfinale schaffen und somit die Chance auf die Qualifikation für den DFB-Pokal wahren. Was natürlich nicht leicht wird, denn die Favoritenrolle hat der Drittligist aus Verl. „Wir freuen uns auf das Pokal-Derby und den spielstarken Gast aus Verl. Von der Ligenzugehörigkeit geht der SC Verl als Favorit in diesen Wettbewerb, doch wir wollen uns zu Hause nicht verstecken und definitiv den Einzug in die nächste Runde schaffen“, verbreitet Trainer Farat Toku kämpferischen Optimismus im Lager des Viertligisten. Der Viertligist hatte in dieser Woche die Vertragsverlängerung mit Mittelfeldmotor Marco Hober bekannt gegeben. Der SC Verl hat sich in den letzten Jahren zu einem etablierten Drittligisten entwickelt und steht in dieser Spielzeit nach 23. Spieltagen auf einem guten 6. Tabellenplatz mit Anschluss an die Aufstiegsplätze in die 2. Bundesliga. Das Team von Trainer Alexander Ende kommt mit einer breiten Brust an den Wiehen, denn drei der vergangenen vier Spiele in der 3. Liga konnten siegreich gestaltet werden. Aber auch die jüngste Serie des SVR kann sich sehen lassen: Im neuen Jahr sind Kapitän Julian Wolff und Co. noch ungeschlagen, liegen auf Platz sechs in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen. „Hoffen auf lautstarke Unterstützung“ „In erster Linie freuen wir uns auf ein packendes Duell, in dem es sicher hitzig zugehen wird. Jeder Einzelne würde sich gerne über die Liga oder den Westfalenpokal für den DFB-Pokal qualifizieren. Wir gehen vielleicht anders als in der Liga dieses Mal als Underdog in die Partie, doch wenn wir unsere Qualitäten und unsere Spielidee auf den Platz bekommen, können wir den Einzug ins Halbfinale schaffen. Zudem hoffen wir auf lautstarke Unterstützung von der Tribüne, um das Derby für uns zu entscheiden“, Cheftrainer Farat Toku vor dem Viertelfinale. Personell kann das Trainerteam auf alle Spieler zurückgreifen.





