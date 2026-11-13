Pokal-Panne beim Goldenen Lenkrad: Mercedes und Audi tauschen Preise

Mercedes-Chef Ola Källenius entdeckt den Audi-Pokal in Stuttgart. Die Suche nach dem fehlenden Mercedes-SL-Award führt zu BILD-CEO Christoph Eck-Schmidt.

Die diesjährige Gala zum Goldenen Lenkrad in Berlin ist in ein humorvolles Fiasko mündet, nachdem ein Austausch der begehrten Trophäen zwischen dem Stuttgarter Premiumhersteller Mercedes-Benz und dem Ingolstädter Konkurrenten Audi stattgefunden hat. Mercedes-Vorstandschef Ola Källenius sorgte unmittelbar im Anschluss an die Feierlichkeiten für breite Amüsement in der Automobilbranche, indem er einen entsprechenden Vorfall auf seiner LinkedIn-Promotionsplattform öffentlich kommentierte und damit die mediale Aufmerksamkeit auf sich zog.

Der fundierte Auslöser der Panne

Ola Källenius, der seit über fünfzigfünf Jahren das Unternehmen lenkt, postete ein Bild von einem der historischen Siegerpokale direkt vor einem Mercedes-Gebäude in Stuttgart. Das Besondere an dieser Situation ist, dass der in der Abbildung gezeigte Preis gar nicht zur Mercedes-Familie gehört, sondern dem deutschen Markenkonkurrenten Audi zugehörig ist. Källenius hinterfragte in seinem Beitrag augenzwinkernd, ob der Pokal für den SL vielleicht bereits nach Ingolstadt geschafft wurde oder stattdessen in Zuffenhausen abgeholt werden müsse, was implizierte, dass sich die Auszeichnungen versehentlich vertauscht hatten und nun an den falschen Orten waren.

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Wettbewerbsdetails und Abstimmungsresultate

Hintergrund dieser Verwechslung ist die Entscheidung der Jury für den besten historischen Sieger des Goldenen Lenkrads. Mit einer deutlichen Mehrheit von 22,6 Prozent der abgegebenen Stimmen siegte der Mercedes SL R129 vor dem Porsche Carrera GT, der 20,6 Prozent der Stimmen erhielt, sowie dem Audi 100 C3, der mit 14 Prozent den dritten Platz belegte. Da alle drei historischen Klassiker mit einer physischen Trophäe ausgezeichnet wurden, gingen die Kosten und Logistik des Transports offenbar schief, sodass der Audi-Pokal in Stuttgart und der Mercedes-Pokal in Ingolstadt landeten.

Interaktionen der Branchenführer untereinander

Audi reagierte prompt und sehr humorvoll auf die Verwechslung, indem der Konzern verkündete, den schnellsten Fahrer abzuschicken, um den eigenen Pokal zurückzuholen. Gleichzeitig wies man darauf hin, den Mercedes-Pokal nicht im Besitz zu haben und vermutete, dieser könnte bei BMW, Volkswagen, Kia, Mazda, Ferrari, Opel oder Genesis gelandet sein. Auch Porsche-Chef Michael Leiters mischte sich in den Spaß ein und bat Ola Källenius, doch einmal den eigenen Trophäenschrank zu überprüfen, wobei er ironisch anmerkte, dass dies aufgrund der umfangreichen Sammlung etwas länger dauern könnte.

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Die Lösung bei Axel Springer und BILD

Weder bei Porsche noch bei Audi ließ sich der vermisste Mercedes-SL-Award finden, was die Spur direkt zur Veranstaltungsverantwortung führte. BILD-CEO Christoph Eck-Schmidt, der zur Axel-Springer-Gruppe gehört, präsentierte den fehlenden Pokal auf LinkedIn und bestätigte, dass der Preis wieder aufgetaucht ist. Er betonte die passende Verbindung zwischen Mercedes und BILD und grinste deutlich auf dem Foto, das den Pokal zeigt, während die eigentliche Ursache der Verwechslung in der komplexen Logistik der Preisverleihung liegt.

Konsequenzen und die Rückgabe der Preise

Nun stellt sich für die beteiligten Hersteller die logistische Frage, wer Ola Källenius sein Goldenes Lenkrad wieder nach Stuttgart bringen wird. Die Panne verdeutlicht nicht nur die enge Vernetzung der Automobilhersteller, sondern auch die hohe Wertschätzung, die den historischen Siegern entgegengebracht wird. Für die Marken bleibt diese Episode als unterhaltsame Anekdote in Erinnerung, die zeigt, dass auch bei der hochprofessionellen Ausrichtung großer Industriepreise menschliche oder organisatorische Fehler passieren können.