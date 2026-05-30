Pokal-Panne von Uefa-Boss: Ceferin verliert den Überblick

Uefa-Präsident Aleksander Ceferin erlebt eine kuriose Situation während der Champions-League-Pokal-Übergabe an Paris Saint-Germain. Der Slowene scherzt mit Ousmane Dembélé, bevor er jedoch bemerkt, dass der PSG-Kapitän noch nicht erschienen ist. Ceferin nimmt den Fauxpas mit Humor und reißt seine Arme hoch. Im Finale gegen den FC Arsenal gewinnt Paris Saint-Germain den Champions-League-Titel im Elfmeterschießen.

Uefa -Präsident Aleksander Ceferin erlebt eine kuriose Situation während der Champions-League -Pokal-Übergabe an Paris Saint-Germain . Der Slowene scherzt mit Ousmane Dembélé, bevor er jedoch bemerkt, dass der PSG-Kapitän noch nicht erschienen ist.

Ceferin nimmt den Fauxpas mit Humor und reißt seine Arme hoch. Im Finale gegen den FC Arsenal gewinnt Paris Saint-Germain den Champions-League-Titel im Elfmeterschießen. Der französische Meister verteidigt seinen Königsklassen-Titel im Finale gegen den FC Arsenal (5:4 n. E.)





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