Pokallauslosung: Berliner und Brandenburger Clubs erwarten schwere Duelle

Die erste Runde des DFB‑Pokals bringt für drei Berliner Vereine und zwei Brandenburg‑Klubs überraschende Gegner. Union Berlin trifft auf Braunschweig, Hertha BSC nach Saarbrücken, Energie Cottbus empfängt Augsburg, während VfB Krieschow Mainz 05 empfängt und Altglienicke gegen Wolfsburg antritt. Die Spiele finden vom 21. bis 24. August statt und versprechen spannende Begegnungen.

Die Auslosung der ersten Pokalrunde hat für viele Vereine in Berlin und Brandenburg einen echten Überraschungseffekt ermöglicht. Am Samstagabend wurden die Partien festgelegt, die zwischen dem 21. und 24.

August ausgetragen werden. Drei Berliner Clubs stehen dabei im Fokus: Union Berlin muss gegen Eintracht Braunschweig antreten, Hertha BSC reist zum 1. FC Saarbrücken und die VSG Altglienicke trifft auf den kürzlich abgestiegenen VfL Wolfsburg. Zusätzlich wird Energie Cottbus den FC Augsburg empfangen, während der Brandenburg-Pokalsieger VfB Krieschow einen Besuch von Mainz 05 erwartet.

Die Begegnungen versprechen spannende Duelle, bei denen sowohl Ambitionen als auch Geschichte eine Rolle spielen. Für Union Berlin stellt das Auswärtsspiel gegen Braunschweig ein besonders schweres Los dar. Der Zweitligist hat sich bereits in der vergangenen Saison spät für den Klassenerhalt entschieden und wird im kommenden Jahr mit voller Konzentration an die neue Saison herangehen. Union‑Sportchef Horst Heldt betonte, dass die Mannschaft das Ziel habe, erneut das Finale im heimischen Olympiastadion zu erreichen.

In der letzten Saison schied das Team erst im Viertelfinale nach einem Elfmeterschießen gegen Freiburg aus, weshalb die aktuelle Aufgabe allemal herausfordernd ist. Hertha BSC reist nach Saarbrücken, einem Verein, der in den letzten Jahren immer wieder für Überraschungen gegen höherklassige Gegner gesorgt hat. Die Begegnung verspricht ein echtes Pokal‑Highlight, das sowohl Fans als auch Experten fesseln wird.

Für Energie Cottbus ist das Los gegen den FC Augsburg ein Volltreffer, denn die bayerische Mannschaft hat in den letzten sieben Pokalspielen nur einmal die zweite Runde überschritten und ist deshalb deutlich als Außenseiter zu bewerten. Die Diskussion, ob das Spiel im größeren LEAG Energie Stadion ausgetragen werden kann, läuft bereits. Der Brandenburg-Pokalsieger VfB Krieschow freut sich über das Zusammentreffen mit Mainz 05.

Trainer Robert Koch äußerte sich zufrieden darüber, dass ein Bundesligist nach Brandenburg kommt und versprach ein großes Fußballfest im Land. Für die Regionalligisten von Altglienicke ist das Duell gegen den Absteiger VfL Wolfsburg ein Riesenkampf, bei dem sie als klare Underdogs gelten, aber dennoch die Chance haben, Geschichte zu schreiben. Die nächsten Tage werden zeigen, welche Überraschungen und Dramen der neue DFB‑Pokalsommer bereithält





BILD / 🏆 82. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

DFB-Pokal Berlin Brandenburg Fußball Auslosung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bleibt Olympia ein Traum?: Jetzt wird es eng für die Berliner BewerbungDie Bewerberstädte haben ihre Konzepte abgegeben. Die Chancen für Olympia in Berlin? Sie sind gering – und das, obwohl der Olympia-Entwurf in höchsten Tönen gelobt wird.

Read more »

Unbekannter Spitzenkandidat: Wie die Berliner Grünen es trotzdem ins Rote Rathaus schaffen wollenDie Berliner Grünen ziehen mit dem Motto „Raus aus dem Rückwärts“ in den Wahlkampf – und mit einem Spitzenkandidaten, den viele kaum kennen. Kann Werner Graf das bis zur Wahl ändern?

Read more »

Berliner Kritik an der Gesundheitsministerin: „Wer den Kurs der Bundesregierung unterstützt, sollte die SPD verlassen“Die Pflegereform von CDU-Ministerin Nina Warken ist hochumstritten. Ein Berliner Sozialdemokrat fordert seine Genossen im Bundestag auf, den Plan zu stoppen.

Read more »

Missunde III: Die Elektrofähre, die die Zukunft versprach, ist in Chaos getauchtDie Geschichte der "Missunde III", einer Elektro-Fähre, die als Vorzeigeprojekt geplant war, ist in eine Chronik aus Verzögerungen, Umbauten und Pannen verkommen. Die neue Fähre, die rund 2,5 Millionen Euro kosten sollte und 2022 in Betrieb gehen sollte, hat sich zu einem Vorzeigeprojekt mit Problemen und Verzögerungen entwickelt. Die "Missunde III" hat bereits bei Windstärke 3 Probleme beim sicheren Anlegen, während die "Missunde II", ihr Vorgänger, noch bei Windstärke 9 fahren konnte. Die Geschichte der "Missunde III" ist mehr als eine norddeutsche Provinzposse und wirft Fragen über die Verantwortlichkeiten und die Zukunft des Fährverkehrs auf der Schlei auf.

Read more »