In Pokémon GO könnt ihr jetzt Items verschenken. Dafür müsst ihr jedoch in euren Geldbeutel greifen.

Pokémon GO hat einige Items, die ihr, bis auf Ausnahmen wie GO-Pässe oder Spezialforschungen, primär nur durch den Ingame-Shop erwerben könnt. Dazu gehören wichtige Items wie Premium-Kampf-Pässe, Glücks-Eier oder auch Sternenstücke.

Nun wurde eine neue Möglichkeit eingeführt, um an diese Items zu gelangen. Dafür gibt es jedoch eine Begrenzung, die viele Spieler abschrecken dürfte – Geld. Es ist nun möglich, dass ihr Items an andere Trainer versendet. Dabei könnt ihr jedoch nicht auf Items aus eurem Itembeutel zurückgreifen, sondern müsst die Gegenstände extra zum Verschenken kaufen.

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Zudem gibt es einige weitere Beschränkungen bezüglich des neuen Features:sie können nur mit Echtgeld erworben werden und nur an Trainer versendet werden, die die selbe Währung besitzen sie können außerdem nur an Trainer versendet werden, mit denen ihr das Freundelevel „Superfreunde“ erreicht habt ihr könnt festlegen, ob ihr gekaufte Geschenke erhalten wollt oder nicht gekaufte Geschenke können nicht erstattet oder zurückgenommen werdenIn der Community sorgt das neue Feature für unterschiedliche Meinungen. Während einige Trainer hier durchaus einen Nutzen sehen, sorgt die Echtgeld-Einschränkung für Enttäuschung bei anderen.

Einige Kommentare auf Reddit dazu lauten: „Wenn das mit Münzen funktionieren würde, wäre diese Funktion viel interessanter“, schreibt krispyboiz „Das ist ideal für Eltern mit Kindern.

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Wenn man ihnen Geschenkkarten in Form von Münzen schenkt, geben sie diese vielleicht für alle möglichen Dinge aus, aber wenn man ihnen gezielt Raid-Pässe für einen Raid-Tag kaufen möchte, dann ist das damit möglich“, meint Shax20 „Ich wünschte, ich könnte all denjenigen, die sie brauchen, die zusätzlichen Tränke, Beleber usw. schicken, die ich ständig lösche, um Platz in meinem verdammten Beutel zu schaffen“, lautet der Kommentar von Unapologetic_Canuck „Es ist ziemlich dumm, dafür bezahlen zu müssen, den Reichtum zu verteilen, wenn man selbst Dutzende von Glücks-Eiern und Sternenstücken besitzt, die ich gerne an neue Spieler in der Community verschenken würde“, schreibt gsanch666Was haltet ihr von dem neuen Feature? Seht ihr es eher positiv oder kritisch?

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