Pokémon GO Raid-Event: Hoopa fangbereit!

Pokémon GO veranstaltet ein Raid-Event, bei dem Trainer das entfesselte Hoopa fangen können. Das Event findet am 15. Februar von 14:00 bis 17:00 Uhr statt und bietet den Spielern bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe.

Pokémon GO erwirbt Hoopa im Rahmen eines Raid-Events am 15. Februar. Dieses Event findet von 14:00 bis 17:00 Uhr statt. Trainer haben während dieser drei Stunden die Möglichkeit, das entfesselte Hoopa , ein Pokémon der Typen Unlicht und Psycho, zu fangen. Es gibt auch eine gebannte Form von Hoopa , die schwächer ist, aber nicht im Raid-Event verfügbar sein wird.Während des Raids erhalten Spieler bis zu fünf kostenlose Raid-Pässe, wenn sie Arenen drehen.

Zusammen mit den zwei Standard-Gratis-Pässen pro Tag können Trainer somit sieben Raids gegen Hoopa spielen. Außerdem wird das Fern-Raid-Limit von 02:00 Uhr morgens bis Sonntagfrüh, 05:00 Uhr auf 20 erhöht. Zusätzlich gibt es ein Event-Ticket für 5 US-Dollar, das 8 weitere Raid-Pässe beim Drehen sowie eine erhöhte Chance auf XL-Bonbons nach Raids bringt. Es gewährt außerdem 50 % zusätzliche EP und doppelten Sternenstaub nach Raids. Das Ticket ist optional, aber es bietet Vorteile für Trainer, die Hoopa öfter besiegen möchten. Ein erfolgreicher Angriff gegen Hoopa hängt stark von der Wahl des Teams und der Verwendung von Käfer-Attacken ab. Käfer-Pokémon sind besonders effektiv gegen das entfesselte Hoopa. Trainer sollten sich darauf konzentrieren, Käfer-Attacken zu verwenden und das Team-Play-Feature zu aktivieren, um den Schaden zu maximieren.





MeinMMO / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

POKÉMON GO HOOPA RAID-EVENT POKÉMON VIDEO SPIEL

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Pokémon GO Raid-Bosse im Februar 2025: Die Rückkehr von Hoopa und legendäre HerausforderungenPokémon GO Spieler können sich auf diverse Raid-Bosse im Februar 2025 freuen. Besonders die 5-Sterne-Bosse und der besondere Raid-Tag für Hoopa am 15. Februar sind Highlights für Trainer.

Weiterlesen »

Pokémon GO: So nutzt ihr den Raid-Tag mit dem entfesseltem Hoopa richtigAm Wochenende könnt ihr das entfesselte Hoopa in Pokémon GO fangen. Wir zeigen euch alle Infos zum Raid-Tag, die ihr wissen müsst.

Weiterlesen »

Februar Raid-Bosse in Pokémon GO: Shiny-Bosse, legendärer Rückkehrer und spezielle Raid-StundenPokémon GO bietet im Februar 2025 eine Vielzahl an Raid-Bosen zum Besiegen. Spieler können sich auf legendäre 5-Sterne-Bosse, spezielle Raid-Stunden mit einem ausgewählten Boss und die Chance auf Shiny-Versionen freuen. Ein Highlight ist der Rückkehr des legendären Raid-Bosses Hoopa am 15. Februar.

Weiterlesen »

Pokémon GO im Februar: Alle legendären Raid-Bosse, Mega-Raids und Raid-StundenDer Februar 2025 bringt neue Raids zu Pokémon GO. Wir zeigen euch alle 5-Sterne-Raids und schauen, welche Raid-Stunden im Februar anstehen.

Weiterlesen »

Pokémon GO startet Mondneujahr-Event mit Schlangen-Pokémon: Dummisel besonders wertvollDas Pokémon GO Mondneujahr-Event mit Schlangen-Pokémon startet am 29. Januar 2025. Trainer sollten viele Dummisel fangen, um sich auf eine mögliche seltene Entwicklung vorzubereiten.

Weiterlesen »

Pokémon GO Rocket Event: Fern-Raid-Pässe für Crypto-Raids!Das Rocket Event in Pokémon GO im Januar 2025 bietet einen neuen Bonus: Fern-Raid-Pässe können erstmals für die Teilnahme an Crypto-Raids genutzt werden. Weitere Inhalte und Boni erwarten die Spieler während des Events.

Weiterlesen »