Pokémon-Karten begeistern Jung und Alt seit Jahrzehnten. Am Black Friday sind viele Decks im Angebot. Eine günstige Gelegenheit, um die Sammlung aufzustocken?

Ein Trend, der Generationen überdauert: Pokémon -Karten begeistern Jung und Alt seit Jahrzehnten. Am Black Friday sind viele Decks im Preis reduziert. Eine günstige Gelegenheit, um die Sammlung aufzustocken?in Japan.

Rund drei Jahre später schwappte der Trend auch nach Deutschland und hält sich seither eisern. Bis heute tauschen Kinder und Erwachsene gleichermaßen mit Begeisterung ihre Monsterkarten und treten mit ihren Decks in Partien gegeneinander an. Wer Bedarf an Kartennachschub hat, kann sein Portfolio am Black Friday günstig ausbauen. Amazon senkt für viele Sets den Preis.

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Die besten Deals im Überblick. Die Reise in die Welt der Pokémon-Sammelkarten fängt gerade erst an? Dann ist ein Starter-Set die beste Wahl. Das Einstiegspaketenthält drei komplette Decks und sämtliches Zubehör, um in einfachen Schritten erste Partien zu zweit zu bestreiten.