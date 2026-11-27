Team Rocket ist zurück und bringt starke Karten mit. Wer die Elite-Trainer-Box haben will, sollte bei Netto vorbeischauen.

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). Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers lag ursprünglich bei rund 55 Euro, allerdings ist die Box bei vielen Händlern schon lange vergriffen oder wird deutlich teurer gehandelt. Auf Cardmarket verlangen Verkäufer ab 120 Euro für versiegelte Exemplare. Hier kauft ihr bei einem großen Händler.

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Die Destined Rivals Elite-Trainer-Box gehört zur Scarlet-&-Violet-Ära und erschien am 30. Mai 2025. Im Mittelpunkt steht das Rivalen-Thema: Bekannte Trainer treffen mit ihren Partner-Pokémon auf Team Rocket. Neben neun Boosterpacks der Erweiterung enthält die Box eine exklusive Full-Art-Promo-Karte mit Team Rocket's Wobbuffet, 65 Kartenhüllen, 45 Energiekarten und diverses Spielzubehör wie Würfel und Zustandsmarken.