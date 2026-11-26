Wer günstig an das 30-Jahre-Set von Pokémon kommen möchte, sollte Donnerstag bei Penny reinschauen.

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. Das liegt knapp unter der unverbindlichen Preisempfehlung von 13,99 Euro. Ihr erhaltet zwei Boosterpacks der Erweiterung „30 Jahre", einen Stickerbogen, eine Pokémon-Bildkarte und einen Code für das digitale Sammelkartenspiel-Live. Das Besondere: Es gibt zehn verschiedene Designs, von denen sich jeweils fünf zu einem großen Gesamtbild zusammensetzen lassen.

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Wenn ihr keinen Penny in der Nähe habt, solltet ihr bei Amazon reinschauen. Dort könnt ihr euch für alle Mini-Tins eine Einladung sichern (Die Mini-Tin-Box richtet sich an Sammlerinnen und Sammler, die nicht nur neue Karten ziehen, sondern auch ein dekoratives Element für ihr Regal suchen. Anders als bei herkömmlichen Boosterpacks bleibt die Verpackung durch das Puzzle-Design auch nach dem Öffnen interessant. Wer mehrere Boxen kauft, kann aus den Motiven zwei verschiedene Szenen zusammenstellen.