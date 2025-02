Pokémon-Sammelkartenspiel bekommt neue Erweiterung mit legendärem Arktos

Die neue Pokémon-Erweiterung „Karmesin & Purpur – Reisegefährten“ erscheint am 28. März 2025 und bringt Trainer-Pokémon-Karten sowie zwei neue Karten für das legendäre Eis-Vogel-Pokémon Arktos.

Pokémon - Sammelkartenspiel wird mit der neuen Erweiterung „ Karmesin & Purpur – Reisegefährten “ am 28. März 2025 bereichert. Die Erweiterung bringt Trainer- Pokémon Karten, die Pokémon mit ihren ikonischen Trainern zeigen. Die vier Trainer-Karten sind Hops Zacian-ex, Enigmaras Wampitz-ex, Ns Zoroark-ex und Lillys Piepi-ex.Neben den Trainer- Pokémon gibt es zahlreiche weitere Karten, darunter zwei neue Karten für das legendäre Eis-Vogel- Pokémon Arktos aus der ersten Generation.

Arktos ist als Wasser-Pokémon-Karte verfügbar, verfügt über 110 KP, ist resistent gegen Kampf-Attacken (30 Schaden weniger) und anfällig gegen Elektro-Angriffe (doppelter Schaden). Seine Rückzugskosten betragen nur eine Energie. Die Attacke „Frostiges Flattern“ verursacht keinen Schaden, ermöglicht aber die Suche nach zwei Wasser-Energien im Deck, die dann an Arktos angelegt werden können. Der Einsatz kostet eine farblose Energie. Durch „Frostiges Flattern“ kann Arktos schnell die benötigten Energien für die mächtige Attacke „Eis-Blaster“ sammeln. Diese Attacke kann bereits nach zwei Runden eingesetzt werden und dem Gegner erheblichen Schaden zufügen. Da es sich bei Arktos um ein Basis-Pokémon handelt, sind keine Entwicklungen notwendig.Das Pokémon-Sammelkartenspiel erfreut sich seit Jahren großer Beliebtheit sowohl bei Spielern als auch bei Sammlern. In den letzten Jahren kam ein erneuter Hype auf, der das Spiel wieder ins Rampenlicht rückte. Diese Aufmerksamkeit sorgt für schöne Erlebnisse, aber auch manchmal für unglückliche Momente. Auf der anderen Seite gibt es auch Geschichten, in denen der Hype um Pokémon-Karten für Ärger sorgte. So verbreitete sich zum Beispiel die Geschichte eines Museums, das eine seltene Promo-Karte verteilte, die von gierigen Sammlern hart umkämpft wurde.Insgesamt sollen die Sammelkarten in erster Linie für Spaß sorgen, ob beim Sammeln, Tauschen oder Spielen. Welche Erfahrungen habt ihr mit dem Kartenspiel bereits gesammelt? Kennt ihr es von früher, sammelt ihr es auch heute? Teilt eure Geschichten in den Kommentaren





