Pokémon-Spiele: Seltenheit treibt Sammlerpreise in die Höhe

Die weltweiten Verkäufe der Pokémon-Reihe übersteigen 515 Millionen Exemplare. Sammler zahlen hohe Summen für seltene Titel aus den Generationen zwei und drei.

Die Pokémon -Spielereihe hat sich seit ihrem Debüt vor mehr als einem Vierteljahrhundert weltweit über 515 Millionen Mal verkauft. Diese massive Verbreitung macht sie zu einer der erfolgreichsten Franchises der Geschichte, doch genau diese Popularität führt dazu, dass bestimmte Ausgaben bei Sammlern und nostalgischen Fans regelmäßig hohe Preise erzielen. Selbst gängigere Titel können für den richtigen Käufer noch ein paar Hundert Euro wert sein, während Konsolen-Bundles und exklusive Veröffentlichungen oft noch höhere Beträge erreichen.

Seltene Titel dominieren den Sammlermarkt

Für die meisten Sammler ist das wichtigste Ziel, einen vollständigen Satz der Haupt- und Ablegerspiele zu ergattern. Der Wert bestimmter Spiele schnellt von Zeit zu Zeit plötzlich in die Höhe, insbesondere wenn es sich um die seltensten Pokémon-Spiele handelt. Viele Sammler sind darauf aus, diese bei Fans beliebten Spiele in ihre Regale aufzunehmen, was die Nachfrage und damit die Preise antreibt.

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Pokémon SoulSilver und HeartGold aus dem Jahr 2010 zählen für viele Fans zu den besten Pokémon-Remakes. Diese originalgetreuen Remastered-Versionen der Spiele der zweiten Generation wurden von vielen Spielern begeistert aufgenommen. Ihre anhaltende Beliebtheit ist ein wesentlicher Grund dafür, dass sie heutzutage so selten sind und warum so viele Menschen bereit sind, hohe Summen auszugeben, nur um sie ihrer Sammlung hinzuzufügen.

Zweite Generation gilt als Höhepunkt der Reihe

Schon die Kanto-Region begeisterte Millionen Spieler, doch Johto legte mit der Einführung von Farbgrafiken in der Serie noch einmal deutlich nach. Für diejenigen, denen Johto nicht ausreicht, bieten die Spiele der zweiten Generation die Möglichkeit, nach dem Sieg über die Top 4 in die Welt der Titel der ersten Generation zurückzukehren. Dadurch können Spieler viele weitere Pokémon fangen und zahlreiche zusätzliche Kämpfe bestreiten.

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Für viele Fans gelten die Spiele der zweiten Generation bis heute als Höhepunkt der Reihe. Vor diesem Hintergrund war es keine Überraschung, als Nintendo ankündigte, dass die Spiele der zweiten Generation für den DS neu aufgelegt werden sollten. Ebenso wenig überraschend war, dass sich diese Neuauflagen besser verkauften als die Remakes der ersten Generation für den Gameboy Advance. Bestimmte Versionen wurden sogar zusammen mit einem speziellen Zubehörteil namens Pokewalker angeboten.

Ablegerspiele und historische Bedeutung

Im Laufe der Jahre gab es zahlreiche Pokémon-Ablegerspiele, von denen einige für den Game Boy Color erschienen sind. Ein Beispiel ist Pokémon Puzzle Challenge, ein Tetris-Attack-Klon, bei dem Spieler Pikachu und eine Reihe von Pokémon der zweiten Generation steuern. Das Rätselspiel erhielt überraschend gute Wertungen, doch seine Seltenheit ist nicht auf den Erfolg bei den Kritikern zurückzuführen, sondern darauf, dass im Vergleich zu einigen der Hauptspiele nur sehr wenige Exemplare im Umlauf sind.

Pokémon XD: Der Dunkle Sturm erschien 2004 und führte das Konzept der Schatten-Pokémon ein. Abgesehen davon konnte es sich kaum von anderen Pokémon-Spielen abheben und zählt bisher zu den am schlechtesten verkauften Titeln der Serie. Dies dürfte auch daran liegen, dass es für den Gamecube entwickelt wurde, was die Verfügbarkeit einschränkte. Trotz dieser niedrigen Verkaufszahlen bleibt es ein interessantes Kapitel in der langen Historie der Marke.

Erste Generation und Erweiterungen prägen die Geschichte

Für viele Menschen werden die Pokémon-Spiele der ersten Generation immer die besten bleiben. Sie waren es, die eine milliardenschwere Franchise ins Leben riefen und dazu beitrugen, dass Figuren wie Pikachu und Glurak zu einigen der bekanntesten Popkultur-Charaktere aller Zeiten wurden. Vor diesem Hintergrund sollte es nicht allzu sehr überraschen, dass die Spiele bereits mehrfach neu aufgelegt wurden und diese Neuauflagen ziemlich beliebt sind.

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Pokémon Feuerrot und Pokémon Blattgrün erschienen 2004 für den Game Boy Advance. Sie waren die ersten Remakes dieser Art, die die bei den Fans beliebten Titel einem ganz neuen Publikum zugänglich machten. Ähnlich wie schon Pokémon Gelb war Pokémon Kristall eine erweiterte dritte Folge. Es brachte einige bemerkenswerte Neuerungen mit sich, darunter die Möglichkeit, das Geschlecht des spielbaren Protagonisten auszuwählen, den Kampfturm und animierte Pokémon-Sprites.

Pokémon Gelb erschien in Europa im Jahr 2000 und sollte an den Erfolg des Animes anknüpfen. Es verband Figuren und Ideen aus der Serie mit dem Spielprinzip der ersten Generation. Obwohl es sich weitgehend wie die Originalspiele der zweiten Generation spielt, spielt das Box-Pokémon Suicune eine wesentlich größere Rolle im Geschehen. Diese historischen Titel bilden das Fundament, auf dem der moderne Sammlermarkt aufbaut und dessen Werte sich kontinuierlich entwickeln.